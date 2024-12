Helvetic Clinics renforce sa position de leader du tourisme dentaire en Hongrie en 2024

Helvetic Clinics Clinique Dentaire en Hongrie

BUDAPEST, BUDAPEST, HUNGARY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Helvetic Clinics, reconnue comme la meilleure clinique dentaire en Hongrie, continue de démontrer son excellence et son engagement envers ses patients avec une expansion stratégique en 2024. Grâce à la transformation du rooftop de son bâtiment emblématique situé au 12 Revay Utca, la clinique passe de 12 à 16 fauteuils dentaires, augmentant ainsi sa capacité de 30 %.

Cette expansion reflète une croissance exceptionnelle avec une augmentation de 25 % du nombre de patients traités par rapport à 2023. Une forte progression a été observée parmi les patients anglais, irlandais, allemands, islandais, danois, et norvégiens, consolidant la réputation de Helvetic Clinics comme l’adresse incontournable pour le tourisme dentaire en Hongrie.

Jean-François Empain, cofondateur de Helvetic Clinics, déclare :

"Nous avons investi dans cette expansion pour répondre à la demande croissante tout en respectant le confort de nos patients. Notre mission reste d’offrir des soins dentaires de classe mondiale à des prix compétitifs, tout en conservant l’excellence qui fait notre réputation."

Une vision tournée vers l’avenir

Helvetic Clinics prévoit de poursuivre cette trajectoire en 2025 avec une nouvelle augmentation du nombre de fauteuils dentaires. Cette stratégie vise à garantir que chaque patient bénéficie d’un service irréprochable et personnalisé, à l’image des standards élevés de la clinique dentaire de Budapest.

"Notre réputation repose sur la qualité des soins, la confiance de nos patients, et notre capacité à proposer des prix attractifs pour les traitements dentaires en Hongrie. Grâce à notre partenariat avec un acteur financier de renom, nous rendons également ces soins accessibles à un plus grand nombre grâce à des solutions de financement adaptées," explique Pierre Chaker, cofondateur.

Un modèle de succès dans le tourisme dentaire

Avec ses infrastructures modernes, son équipe d’experts et des milliers de patients satisfaits chaque année, Helvetic Clinics conforte sa position comme la référence pour les dentistes en Hongrie et continue à attirer des patients internationaux à la recherche d’un traitement dentaire de haute qualité.

