MSD: Forschung für die Gesundheit

MüNCHEN, GERMANY, November 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Am 1. Oktober 2024 fand die offizielle Eröffnung eines neuen Labors für Arzneimittelforschung am MSD Standort in Schwabenheim an der Selz statt. Damit stärkt das Pharmaunternehmen seine Forschung am Standort Deutschland und verkürzt die Auswertungszeiten von Proben klinischer Studien in Europa deutlich – was zu einer schnelleren Entwicklung von innovativen Therapien und Impfstoffen beitragen soll.Bis ein neues Medikament oder Impfstoff zur Verfügung steht, dauert es durchschnittlich 13 Jahre. Erst muss im Labor ein Ansatzpunkt gefunden werden, wie das Krankheitsgeschehen beeinflusst werden kann. Erfolgsversprechende Substanzen werden im Labor intensiv u.a. Zellkulturen getestet, um festzustellen, ob sie wirksam, nicht giftig oder anderweitig schädlich sind. Erst dann können sie für klinische Studien zugelassen werden. Hier wird ebenfalls in drei Phasen untersucht, ob das potentielle neue Medikament oder der Impfstoff sicher und wirksam sind.Von 10.000 Substanzen, die im Labor analysiert werden, kommt nur eine als neues Medikament oder neuer Impfstoff am Ende auf den Markt. Doch die intensive Forschung ist wichtig: Noch immer gibt es weltweit zahlreiche Erkrankungen, für die es keine passende Therapie gibt. Außerdem entstehen neue Erreger, die sich durch die Globalisierung schnell ausbreiten können. Nicht zuletzt die Covid19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, in so einem Fall auf bereits bestehender Forschung aufsetzen zu können – und die Forschung bestmöglich zu beschleunigen. Auch aus diesem Grund hat MSD in diesem Jahr das neue Labor in Schwabenheim eröffnet, um so die Transportwege von Proben zur Auswertung zu verkürzen.Das Pharmaunternehmen MSD forscht unermüdlich an neuen Arzneimitteln und Impfungen. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 100 neue Therapien in der Pipeline, um immer mehr Menschen weltweit helfen zu können. Jährlich investiert das Unternehmen mehr als ein Viertel seines Umsatzes wieder in die Forschung. Denn bei MSD ist man überzeugt: Ohne intensive Forschung ist kein medizinischer Fortschritt möglich.Pressekontakt Unternehmen:Charlotte GerlingTelefon: +49 89 45 612 093E-Mail: charlotte.gerling@msd.de

MSD | Forschung für die Gesundheit: Wie MSD neue Medikamente entwickelt

