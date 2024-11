Past Post: Innovación Deathtech de México para el mundo

Adiós despedidas imprevistas, hola Past Post. Una nueva forma de despedirte

Past Post democratiza la planificación anticipada con tecnología blockchain, seguros integrados y una nueva experiencia, transformando el sector deathtech.

Past Post convierte el caos de lo inesperado en un legado ordenado, permitiendo a las personas dejar sus deseos claros y cuidar de los que más aman, incluso después de partir.” — Miguel Farrell

MEXICO, November 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Past Post, una startup con sede en México, está redefiniendo la planificación anticipada al fusionar tecnología y arte, ofreciendo una experiencia única en el sector deathtech. Esta aplicación permite a los usuarios organizar sus asuntos emocionales, financieros y legales de una manera accesible, promoviendo una cultura de previsión innovadora y significativa. Disponible en México, España, Argentina, Venezuela, Costa Rica y más países de Latinoamérica, Past Post está disponible en cuatro idiomas: español, inglés, portugués e italiano.Democratizando la planificación anticipadaCon Past Post, los usuarios pueden planificar sus asuntos personales mediante una variedad de servicios como mensajes póstumos, listado patrimonial, cuidado de dependientes y mascotas, cierre de cuentas digitales y simuladores de pensión IMSS e INFONAVIT (Sólo en México). Además, en alianza con MAPFRE México, la app ofrece seguros de vida y gastos funerarios que se pueden contratar en menos de cinco minutos, sin necesidad de exámenes médicos.Tras la pandemia, cada vez más personas intentan “a su manera” dejar sus asuntos en orden en caso de lo inesperado. Desde hojas de cálculo, pendrives o archivos en la nube, estas estrategias improvisadas muchas veces se convierten en cartas nunca enviadas. Sin embargo, según una encuesta reciente, el 87% de los mexicanos no ha planificado debido a la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo. Past Post busca cambiar esto, proporcionando una herramienta intuitiva y eficaz que transforma esos esfuerzos desordenados en un legado estructurado.Fusionando arte y tecnologíaPast Post no solo busca innovar en el ámbito tecnológico, sino también en la experiencia del usuario. En colaboración con la reconocida artista Lourdes Villagómez, la aplicación presenta un diseño visual atractivo y un enfoque artístico que convierte el proceso de planificación en una experiencia envolvente. Cada elemento visual de Past Post ha sido cuidadosamente creado para evocar sentimientos de paz, trascendencia y conexión, cambiándooslo la narrativa del tabú de la muerte.Miguel Farrell, CEO y cofundador de Past Post, afirma: "Con Past Post, no solo estamos facilitando la planificación del futuro, sino que también estamos creando una experiencia única al digitalizar un sector y fusionarlo con arte y tecnología. Queremos que las personas sientan que dejar un legado es un acto lleno de significado y amor, donde la innovación y la creatividad se unen para ofrecer tranquilidad."Innovando en la planificación digitalPast Post se integra con otros sectores emergentes como el agetech, el insurtech y la industria del digital afterlife, ofreciendo una solución que abarca todos los aspectos de la vida digital y física de los usuarios. La aplicación está respaldada por tecnología blockchain, garantizando la seguridad y privacidad de la información almacenada.Acerca de Past PostPast Post es una startup con sede en México dedicada a democratizar la planificación anticipada. Utilizando tecnología blockchain y un enfoque centrado en el usuario. Visita [ https://www.pastpost.com ] para más información.

