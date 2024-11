Network Intelligence as a Service (NIaaS) Mavenir Memenangi Anugerah Advancing Artificial Intelligence di Glotel 2024

RICHARDSON, Texas, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian, telah diiktiraf sebagai peneraju dalam AI dengan memenangi Anugerah Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) untuk Network Intelligence as a Service (NIaaS). NIaaS Mavenir mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menggunakan AI/ML yang canggih dalam operasi telekomunikasi.

Mempertingkatkan kecekapan sumber dan mengurangkan kos, NIaaS merupakan sebahagian daripada portfolio penyelesaian peneraju pasaran Mavenir yang membolehkan rangkaian 5G autonomi. Apabila operasi rangkaian menjadi semakin kompleks, keupayaan rangkaian autonomi telah menjadi penting. Sehingga 4G, penyediaan perkhidmatan telco adalah terutamanya mengenai perkhidmatan yang boleh diakses oleh orang ramai, dengan proses operasi yang dibina berdasarkan tingkah laku manusia. Untuk 5G dan seterusnya, rangkaian perlu menyampaikan perkhidmatan kepada rangkaian peranti bukan manusia yang berkembang pesat dengan keperluan yang berbeza-beza dari segi lebar jalur, kependaman dan corak penggunaan.

Operasi Telco untuk menyokong set perkhidmatan heterogen sedemikian akan menjadi semakin kompleks yang memerlukan rangkaian autonomi. Penyelesaian rangkaian autonomi Mavenir manfaatkan rangka kerja sumber terbuka terkemuka - termasuk K8s/Container Cloud, automasi asli awan berasaskan GitOps dan algoritma AI/ML terkini - dan mengoptimumkannya untuk keperluan unik Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP). Hasilnya adalah penyampaian inovasi termaju pada kelajuan kilat dan dengan ketangkasan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Dalam perkhidmatan komersial, NIaaS Mavenir telah meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan kakitangan operasi, membolehkan mereka menambah baik produktiviti operasi rangkaian, menguatkuasakan perjanjian tahap perkhidmatan, mempertingkatkan pengalaman pengguna akhir serta menggunakan sumber rangkaian dengan lebih cekap. NIaaS menyediakan lapisan visualisasi yang memaparkan inferens output model ML dengan cara yang mesra pengguna, membolehkan kakitangan operasi telco yang tidak mempunyai latar belakang dalam sains data supaya memahami output model ML dengan mudah. NIaaS mencipta kembar digital rangkaian operasi dan menggunakan model AI generatif untuk menyahrisiko operasi gelung tertutup. Kembar digital berfungsi sebagai alat ujian langsung untuk menilai tindakan pengoptimuman yang dicadangkan oleh NIaaS, sebelum melaksanakannya dalam rangkaian langsung.

“Komitmen kami untuk membina penyelesaian AI terbaik untuk operasi telco tiada tandingannya,” kata Brandon Larson, Naib Presiden Kanan dan Pengurus Am Strategi Perniagaan Awan, AI & IMS Mavenir. “Masa depan industri telekomunikasi terletak dalam rangkaian autonomi dan CSP perlu menggunakan AI secara pantas dalam operasi mereka agar kekal relevan. NIaaS Mavenir menggunakan AI tercanggih dalam operasi telekom untuk membina masa depan rangkaian – hari ini, membolehkan CSP menawarkan perkhidmatan termaju dan pengalaman pengguna yang lebih baik kepada pengguna mereka dengan kos yang lebih rendah serta merealisasikan kecekapan operasi yang dipertingkatkan.”

Anugerah Glotel tahunan ke-12 merupakan Anugerah Global Telecoms, yang dianjurkan oleh Telecoms.com. Senarai penuh pemenang boleh dilihat di sini: Pemenang 2024 | Anugerah Global Telecoms

