マベニア (Mavenir) のネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (Network Intelligence as a Service) (NIaaS) が2024年グローテル (Glotels) でアドバンシング・アーティフィシャル・インテリジェンス・アワード (Advancing Artificial Intelligence Award) を受…

テキサス州リチャードソン発, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブ なネットワーク・インフラ・プロバイダーであるマベニアは、AI分野のリーダーとして認められ、ネットワーク・インテリジェンス・アズ・ア・サービス (NIaaS) でアドバンシング・アーティフィシャル・インテリジェンス・グローバル・テレコム (Glotel) アワード (Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) Award) を受賞した。 マベニアのNIaaSは、最先端のAI/ML技術を通信事業に適用することで、問題解決能力と意思決定能力を向上させ、ユーザー体験を改善している。

リソース効率を向上させ、コストを削減するNIaaSは、マベニアの市場をリードするソリューションポートフォリオの重要な要素であり、自律型5Gネットワークを実現にする。 ネットワーク運用がますます複雑化する中、自律型ネットワークの能力は極めて重要となっている。 4Gまでの通信サービス提供は主に人間が利用するサービスを対象としており、運用プロセスは人間の行動を中心に構築されていた。 しかし、5G以降のネットワークは、帯域幅、遅延、利用パターンの要件が異なる、急成長中の多種多様な非人間デバイスへのサービス提供が求められるようになっている。

こうした異種のサービスセットをサポートする通信事業は、今後ますます複雑化し、自律型ネットワークが必要不可欠となる。 マベニアの自律型ネットワーク向けソリューションは、K8s/コンテナクラウド、GitOpsベースのクラウドネイティブ自動化、最先端のAI/MLアルゴリズムを含む主要なオープンソースフレームワークを活用し、通信事業者 (CSP) の固有のニーズに最適化されている。 これにより、驚異的な速度と前例のないアジリティで最先端のイノベーションを実現している。

商用サービスにおいて、マベニアのNIaaSは、運用スタッフの問題解決能力と意思決定能力を向上させ、ネットワーク運用の生産性を高め、サービスレベル契約の実施を確実にし、エンドユーザー体験を向上させ、ネットワークリソースの効率的利用を可能にしている。 NIaaSは、MLモデルの推論結果を分かりやすく可視化するレイヤーを提供しており、データサイエンスの知識を持たない通信事業者のスタッフでもMLモデルの出力を簡単に理解することができる。 NIaaSは、運用ネットワークのデジタルツインを生成AIモデルを用いて作成し、クローズドループ運用のリスクを低減している。 このデジタルツインは、NIaaSが提案する最適化アクションを実際のネットワークに適用する前に評価するための本稼働テストツールとして機能している。

マベニアのクラウド、AI & IMS事業戦略担当SVP兼GMであるブランドン・ラーソン (Brandon Larson) は以下のように述べている。「通信事業のための最高のAIソリューションを構築することに対する当社のコミットメントは他に類を見ません。 通信業界の未来は自律型ネットワークにあります。通信事業者は競争力を維持するために、自社の事業にAIを迅速に導入する必要があります。 マベニアのNIaaSは、通信事業に最先端のAIを適用することで、未来のネットワークを今日構築し、通信事業者が消費者に対して高度なサービスと改善されたユーザー体験を低コストで提供できるようにするとともに、業務効率の向上を実現しています」。

第12回グローテル・アワード (Glotel Awards) とは、Telecoms.comが主催するグローバル・テレコム・アワード (Global Telecoms Awards) のことである。 受賞者一覧はこちらを参照されたい:2024年受賞者 | グローバル・テレコム・アワード

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

マベニア広報担当者向け問い合わせ:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

