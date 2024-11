Klimaschutzaktivist und Philantrop Mohamed Nasheed erhält renommierten Global Citizen Award

LONDON, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der ehrenwerte Mohamed Nasheed, ein wegweisender Menschenrechtsaktivist und Verfechter des Klimaschutzes, ehemaliger Präsident der Malediven und derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, wurde als Empfänger des Global Citizen Award 2024 bekanntgegeben. Mit dieser jährlichen Auszeichnung, die von Henley & Partners, einer führenden internationalen Beratungsfirma für Aufenthaltsrecht und Staatsbürgerschaft, in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Schweizer Hilfsorganisation Andan Foundation verliehen wird, wird seine einflussreiche Führungsrolle bei der Förderung der Menschenrechte und der Klimaresilienz auf globaler Ebene gewürdigt.

Die renommierte Auszeichnung, mit der eine Person geehrt wird, die außergewöhnlichen Mut und Engagement für die Verbesserung und Unterstützung der globalen Gemeinschaft zeigt, wurde bei einem Galaempfang während der 18. jährlichen Global Citizenship Conference in Singapur verliehen, an der Präsidenten und Premierminister, andere hochrangige Regierungsmitglieder und Beamte sowie führende Akademiker und hochrangige Privatkundenberater und Vermögensverwalter teilnahmen.

Präsident Nasheed erhielt den Global Citizen Award für sein unerschütterliches Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und humanitäre Zwecke, insbesondere für die Förderung der Klimaresilienz in gefährdeten Ländern. Seit seiner Amtszeit als erster demokratisch gewählter Präsident der Malediven spielt er eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der globalen Klimakrise. In seiner derzeitigen Funktion als Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, das 70 Länder vertritt, leitet er umfassende Lobbyarbeit. Er setzt sich für erneuerbare Energien ein und leitet Projekte zur Stärkung der Klimaresilienz auf den Malediven und weltweit. Seine Initiativen haben die globale Klimapolitik maßgeblich geprägt, insbesondere zugunsten jener Nationen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind, und dadurch weltweit die Lebensqualität verbessert.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, äußerte sich zu Nasheeds verdienstvoller Anerkennung wie folgt: „Präsident Nasheeds Engagement für humanitäre Arbeit und Klimaschutzmaßnahmen für gefährdete Gemeinschaften ist herausragend. Als unerschütterlicher Fürsprecher für unseren Planeten und die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen hat er dem Aufruf zu Klimaresilienz und sozialer Gerechtigkeit weltweit noch mehr Nachdruck verliehen. Nasheed verkörpert den Geist der Weltbürgerschaft, überbrückt Gräben und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft für jene ein, die am stärksten gefährdet sind. Wir fühlen uns geehrt, eine Führungspersönlichkeit zu würdigen, deren Vision über Grenzen und Generationen hinweg geteilt wird.“

Die Vergabe des Global Citizen Award erfolgt auf der Grundlage einer Mehrheitsentscheidung des Global Citizen Award Committee. Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille, die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für seine Arbeit zu schärfen und ihn durch das Unternehmensnetzwerk, bestehend aus mehr als 60 Niederlassungen weltweit, zu unterstützen.

Seit seiner Gründung wurden mit dem Global Citizen Award viele herausragende Persönlichkeiten geehrt. Der erste Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea-Watch ins Leben gerufen hat. Weitere frühere Preisträger sind Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Foundation, Afrikas größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet, einem Projekt zur digitalen Identität, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die ihre legale Identität nicht nachweisen können, neue Hoffnung gibt. Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation, wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet, in der sie sich für die Rechte der Opfer von Menschenhandel einsetzt, und Prof. Dr. Padraig O’Malley erhielt seinen Global Citizen Award in Anerkennung seiner Bemühungen um Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und in Südafrika. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den im humanitären Bereich tätigen Philanthropen und Gründer der Future Prowess Foundation School für Waisen und benachteiligte Kinder, Zannah Bukar Mustapha, für seine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der Freilassung von über 100 der Chibok-Schülerinnen, die im April 2014 in Nigeria von der islamischen Aufstandsgruppe Boko Haram entführt wurden, was zur internationalen Kampagne #BringBackOurGirls führte.

Nasheed dankte Henley & Partners und der Andan Foundation für die Anerkennung seiner Arbeit und sagte: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, diesen Preis entgegenzunehmen, der eine Würdigung unseres gemeinsamen Einsatzes für die Bewältigung der Klimakrise und den Schutz der am stärksten gefährdeten Menschen darstellt. Echte Veränderung beginnt mit Einigkeit, und gemeinsam können wir als Menschen die Herausforderungen bewältigen, die unsere Zukunft prägen.“

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6656c0dc-fc12-4ebd-b19d-841562a91067

