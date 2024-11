InnerBuddies bringt wissenschaftlich fundierte, personalisierte Supplementberatung auf dem Markt

Maßgeschneiderte Empfehlungen für probiotische und präbiotische Nahrungsergänzungsmittel basierend auf einer umfassenden Darmgesundheitsanalyse.

VENLO, LIMBURG, NETHERLANDS, November 29, 2024 / EINPresswire.com / -- InnerBuddies, ein Vorreiter im Bereich der Darmmikrobiom-Gesundheit, freut sich, seine neue Dienstleistung, die personalisierte Beratung zu Nahrungsergänzungsmitteln , bekannt zu geben. Dieser Service bietet maßgeschneiderte Empfehlungen für Probiotika und präbiotische Lebensmittel, die auf das individuelle Darmmikrobiom-Profil der Kunden basieren. Das Angebot bietet einen gezielten, wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Förderung der Darmgesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens.Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Darmmikrobiom-Tests hat InnerBuddies erkannt, dass die Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln auf individuellen Bedürfnissen und nicht auf Vermutungen basieren sollte. Der Service bietet eine personalisierte Beratung, um Kunden bei der Auswahl der richtigen probiotischen Stämme und präbiotikareichen Lebensmittel zu unterstützen, die auf ihre spezifischen Gesundheitsziele abgestimmt sind.„Unsere Mission bei InnerBuddies ist es, Menschen mit leicht umsetzbaren Ratschlägen zu ihrer individuellen Darmgesundheit zu verhelfen“, sagt Roy Lenders, CEO von InnerBuddies. „Mit unserer personalisierten Beratung bieten wir Empfehlungen die auf dem Mikrobiom-Profil unserer Kunden basieren, wissenschaftlich fundiert sind und sowohl effektiv als auch sicher umgesetzt werden können.“Die wichtigsten Vorteile der personalisierten Supplementberatung:• Basierend auf wissenschaftlich geprüften Bakterienstämmen: Es werden nur Bakterienstämme empfohlen, die wissenschaftlich für spezifische Funktionen und Zielgruppen geprüft worden sind.• Basierend auf persönlichen Gesundheitszielen: Kunden können angeben, welche Gesundheitsziele sie erreichen möchten, und es werden nur solche probiotischen Stämme angezeigt, die für diese spezifischen Funktionen einen Effekt gezeigt haben.• Geprüft durch unser Wissenschaftsteam: Die Wissenschaftler von InnerBuddies haben alle relevanten wissenschaftlichen Publikationen geprüft und eine Bewertung für jeden probiotischen Stamm erstellt.• Transparenz: Es wird vollständig offengelegt, wie die individuelle Beratung erstellt wurde.• Lebensmittelorientierter Ansatz: Der Fokus liegt auf präbiotikareichen Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmittel dienen als ergänzende Unterstützung.• Umfassende Anleitung: Detaillierte Informationen zur Qualität, Kennzeichnung, Dosierung und Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln.• Unabhängige Beratung: Unabhängige Empfehlungen mit Fokus auf wirksame probiotische Stämme, frei von kommerziellen Interessen der Nahrungsergänzungsmittelindustrie.So funktioniert's:Der Prozess ist einfach: Nach Durchführung eines Mikrobiom-Tests bei InnerBuddies erhalten Kunden eine detaillierte Analyse ihres Darmgesundheitsprofils. Basierend auf diesem Profil bietet InnerBuddies maßgeschneiderte Empfehlungen, wobei die spezifischen probiotischen Stämme und präbiotischen Nahrungsmittel auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden.Weitere Informationen zur personalisierten Beratung von InnerBuddies oder zur Bestellung eines Mikrobiom-Tests finden Sie auf InnerBuddies.com Über InnerBuddies:InnerBuddies setzt sich dafür ein, das Leben durch innovative, wissenschaftlich fundierte Darmmikrobiom-Tests und personalisierte Gesundheitslösungen zu verbessern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Testmethoden und maßgeschneiderter Empfehlungen bietet InnerBuddies Menschen leicht umsetzbare Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Darmgesundheit und ihres allgemeinen Wohlbefindens.Die Plattform von InnerBuddies ist sowohl für Anbieter von Heimtests als auch für Nahrungsergänzungsmittelunternehmen als White-Label-Lösung verfügbar. Die Plattform ist in 7 verschiedenen Sprachen nutzbar und bietet derzeit 5 verschiedene Dienstleistungen:• Basisanalyse des Darmmikrobioms (Diversität, Top-35-Bakterien, Ranking verschiedener Gesundheitskategorien)• Personalisierte Ernährungsempfehlungen (welche Lebensmittel in die Ernährung aufgenommen und welche vermieden werden sollten)• Personalisierte Ernährungstagebuch-Empfehlungen (Detaillierte Analyse und Verbesserungsvorschläge für ein 3-Tage-Ernährungstagebuch des Kunden zur praktischen Umsetzung von Ernährungstipps)• Personalisierte Probiotika-/Präbiotika-Empfehlungen• Personalisierte Rezepte / MahlzeitenpläneKontakt:Roy Lenders, CEO, roy.lenders@innerbuddies.comDie Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.newsfilecorp.com/release/231181

