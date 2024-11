شركة " كيوليس ام اتش آي" تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53 بزيارة ملهمة لمتحف الاتحاد

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة - 27 نوفمبر 2024- في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 53، تنظم شركة "كيوليس ام اتش آي"، الرّائدة في مجال النّقل، رحلة ثقافية مميزة لموظفيها من الأجانب إلى متحف الاتحاد الشهير. تأتي هذه المبادرة في إطار حملة "#زايد وراشد"التي تم إطلاقها مؤخرا، تكريما للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدورهما الرئيسي في قيام الاتحاد، واحتفالا بالمناسبات الوطنية الهامة، بما في ذلك "يوم العلم" الإماراتي و"عيد الاتحاد" الـ 53. ومن خلال هذه التجربة الغامرة في أجواء التراث الغني للدولة، تسلط "كيوليس ام اتش آي" الضوء على التزامها الراسخ بتعزيز معاني الفخر الوطني والمساهمة الفاعلة في مجتمع الإمارات العربية المتحدة النابض بالحياة.وسوف تتيح زيارة المتحف التي ستقام في نهاية شهر نوفمبر، على مدى يومين، لموظفي شركة " كيوليس ام اتش آي" من مختلف الجنسيات، فرصة فريدة لاستكشاف رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة الملهمة نحو الوحدة والتقدم. يقع متحف الاتحاد في الموقع التاريخي الذي شهد توقيع الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الاتحاد في عام 1971، ويقدم المتحف من خلال معروضاته الجذابة، والوثائق النادرة، والعروض التفاعلية، لمحة حية عن تاريخ الأمة.بهذه المناسبة، قال عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة " كيوليس ام اتش آي": "يعتبر عيد الاتحاد (اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة) فرصة مثالية للتأمل في رحلة هذه الأمة الاستثنائية ورؤيتها الطموحة للمستقبل. فمن خلال زيارة متحف الاتحاد، ستتاح الفرصة لموظفينا لتعميق فهمهم لقيم الوحدة والمرونة والابتكار التي شكلت المحرك الرئيسي لنجاح الإمارات العربية المتحدة. في "كيوليس ام اتش آي"، نفخر بالتزامنا الراسخ بهذه المبادئ، بينما نحرص على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للبلاد".يذكر أن احتفالات عيد الاتحاد الـ 53، لا تقتصر هذا العام على تكريم التراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التزامها العميق بالاستدامة. ومن خلال استذكار الجذور المبكرة للممارسات المستدامة في تاريخ الأمة، تتماشى احتفالات هذا العام مع التحول الأوسع لدولة الإمارات نحو أسلوب حياة واعٍ ومستدام. يتماشى هذا التوجه بشكل كامل مع رؤية شركة "كيوليس ام اتش آي" التي تسعى جاهدة لتقديم حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة ذات مستوى عالمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات."تواصل شركة "كيوليس ام اتش آي" جهودها الحثيثة في تبني مبادرات تسهم في تعزيز الارتباط الثقافي، ومشاركة الموظفين، والمساهمة الفاعلة في المجتمع، مما يعكس التزامها الراسخ بالتميز المهني والمسؤولية الاجتماعية، وبناء مستقبل أكثر استدامة.

