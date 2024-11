منصة السفر الرائدة Wingie تكشف عن أكثر الوجهات شعبية قبل عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية، , Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- كشفت منصة WINGIE عن قائمتها لأكثر الوجهات شعبية للمسافرين الذين يبحثون عن تجارب لا تُنسى قبل عام 2025. استنادًا إلى تحليلات مستمدة من قاعدة مستخدميها الواسعة، تسلط WINGIE، منصة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على بعض أكثر الوجهات طلبًا، والتي تتميز بجاذبيتها الثقافية والتاريخية والطبيعية الفريدة.

الرياض، المملكة العربية السعودية

توفر الرياض في شهر ديسمبر تجربة فريدة من نوعها حيث تستضيف المدينة موسم الرياض، وهو احتفال بالثقافة والترفيه والطعام. يمكن للزوار الاستمتاع بالحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات الخارجية والأسواق المحلية والفعاليات المميزة، بالإضافة إلى المعالم الشهيرة التي تضيف إلى سحر المدينة. تبدأ أسعار الرحلات إلى الرياض من 80 دولارًا، مما يجعلها وجهة مثالية لاستكشاف الثقافة والاستمتاع بالفعاليات الموسمية.

لندن، المملكة المتحدة

تظل لندن خيارًا شائعًا للمسافرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في فصل الشتاء. تتميز المدينة بمعالمها الشهيرة مثل برج لندن وقصر باكنغهام، وتوفر مجموعة متنوعة من التجارب. كما أن مزيجها الفريد من الثقافة والاحتفالات الموسمية يجعلها وجهة مثالية للزيارة قبل بداية العام الجديد. تبدأ أسعار الرحلات إلى لندن من 182 دولارًا، مما يتيح للمسافرين فرصة استكشاف المدينة خلال موسم العطلات.

إسطنبول، تركيا

توفر زيارة إسطنبول في فصل الشتاء تجربة فريدة وممتعة. تكون المدينة أقل ازدحامًا، مما يتيح للزوار استكشاف المعالم الشهيرة مثل آيا صوفيا وقصر توبكابي. وعلى الرغم من الطقس الشتوي المعتدل، تظل المدينة ساحرة وتوفر أجواء مريحة للتجول واستكشاف المواقع التاريخية. تبدأ أسعار الرحلات إلى إسطنبول من 76 دولارًا، مما يجعل شهر ديسمبر هو الوقت المثالي لتجربة أصيلة في هذه المدينة متعددة الثقافات وبأسعار معقولة.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ،sa.wingie.com ،wingie.com وenuygun.com. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com

