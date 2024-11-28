AI赋能：EBC金融集团解读人工智能对全球经济的影响

EBC金融集团（英）CEO David Barrett 在TVBS新闻采访中，分享他对人工智能影响经济增长和产业创新的看法

EBC金融集团（英）CEO David Barrett 在TVBS新闻采访中讨论了人工智能在全球经济中的角色、面临的挑战及增长潜力

TAIWAN, November 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- 人工智能的迅速发展，正重塑各行业，重新定义全球经济，激起投资者的期待与谨慎思考。企业如何在应对挑战的同时，充分挖掘人工智能的潜力？在最近接受TVBS新闻采访时，EBC金融集团（英国）CEO David Barrett就相关问题展开讨论，分享了关于人工智能对劳动力市场影响、商业化难题及其作为行业创新驱动因素的见解。David的前瞻性视角，为理解这一变革性技术，及其对全球经济的长期影响，提供了清晰的方向。

人工智能：重塑各行各业的工作与创新

针对时下热议的“AI将导致大规模失业”的担忧，David强调，人工智能当前正在推动各行业的增长，而非取代劳动力。他表示：“科技行业正处于人工智能爆发期的竞争赛道上，各大公司纷纷在数据中心、人才招募和尖端芯片技术上进行重金投资。”这些投入不仅推动了技术创新，还在先进制造业及数据基础设施等领域，创造了新的机遇。

David同时指出，人工智能目前仍处于应用的早期阶段，全球经济正经历一轮增长周期，而非劳动力市场被颠覆的危机。“这是一个年轻的行业，”他补充道，“当前的重点是扩张和创新，而非人们常担心的负面影响。”

应对人工智能的早期挑战

“人工智能技术仍处于早期阶段，通常缺乏处理复杂或技术性话题所需的细腻度，”David进一步指出，一些企业为了抢占市场仓促推出产品，导致不少质量问题。David坦言，人工智能在早期应用中，存在一些缺陷，如在复杂应用中出错。他提到一个例子，一位美国律师因为AI生成的错误引用，提交了不准确的法律文件，最终导致案件被驳回。

尽管人工智能在信息检索方面表现出色，但在处理细致且复杂的专业领域（如监管规则）时仍存在不足。目前，AI的能力有限，但随着技术的成熟，其潜力不容忽视。他表示：“AI在一般信息检索方面表现优异，但在处理复杂、专业化的内容时却有所欠缺。这提醒我们，它仍然处于成长阶段。”

人工智能会是下一个互联网泡沫吗？

人工智能的发展，让人联想到早期科技浪潮，David强调，尽管人工智能的长期益处毋庸置疑，但其发展之路并非没有挑战。他指出：“大规模普及对于人工智能来说至关重要，只有这样，当前的高额投资才有意义。否则，许多公司，尤其是那些财务状况较弱的小型企业，将难以承受巨额前期成本和回报延迟的压力。”

他还提到，目前许多企业在人工智能领域的盈利模式尚不明确，这突显了制定可持续投资策略和加强协作创新的重要性。虽然人工智能的热潮，可能让人联想到互联网泡沫，但David强调，只要行业专注于规模化发展，并推动可持续增长，其长期潜力无可否认。

在亚太区利用AI推动经济增长与可持续发展

David Barrett的观点对亚太地区经济尤为重要，因为半导体和电子等行业在该地区占据核心地位。他强调，这些领域在人工智能推动下的进步，能够显著促进经济增长和创新。David还指出，亚太地区可以通过合作，共同应对可持续发展挑战，并利用在人工智能应用上的相关经验，打造一个更具韧性和竞争力的格局。

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