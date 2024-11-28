人工智慧引領未來：EBC 金融集團剖析 AI 在重塑全球經濟中的關鍵角色

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 接受專訪，分享他對人工智慧如何促進經濟成長與驅動產業創新的專業見解。

EBC 金融集團（英國）執行長 David Barrett 在接受新聞專訪時，深入探討了人工智慧在全球經濟中的影響、面臨的挑戰以及未來的成長潛力。

TAIWAN, November 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- 人工智慧 (AI) 的迅速崛起正重塑全球經濟格局，為產業帶來無限機遇與挑戰。在近期的 新聞專訪中，EBC 金融集團 (UK) 執行長 David Barrett 深入探討了人工智慧對勞動力市場的影響、實現商業價值的挑戰，以及作為創新推手的潛力，並提供了一份清晰的藍圖，幫助業界更全面理解這項 AI 技術所帶來的長期影響。

人工智慧：跨產業創新與勞動力重塑的新動力

David 針對外界對人工智慧將導致普遍失業的擔憂，提供了不同的觀點。他強調，人工智慧並非取代人力，而是推動產業成長與轉型。他表示：「科技產業正為在人工智慧領域保持競爭優勢，積極投入數據中心建設、人才發展以及尖端晶片技術研發。」這些舉措正為先進製造與數據基礎建設等領域帶來新的機遇。

他補充道，目前人工智慧的應用仍處於初級階段，全球經濟正經歷擴張與創新的週期，而非外界擔憂的就業市場衝擊。「這是一個新興產業，」他說。「當前階段的重點在於探索與成長，而非迎接衰退。」

應對人工智慧的挑戰：從錯誤到改進

David 認為，儘管人工智慧帶來了前所未有的可能性，但其早期應用也暴露了一些局限。他分享了一些企業因匆忙推向市場而導致品質下降的例子，包括美國一位律師因依賴人工智慧生成錯誤資訊而敗訴的案例。

「目前，人工智慧在一般資訊檢索方面表現出色，但在處理監管規範等複雜領域時，往往缺乏精確性和專業性。」他指出。這也顯示人工智慧仍需時間完善，但隨著技術成熟，其發展潛力無可限量。

人工智慧的繁榮與隱憂：下一個網路泡沫？

David 提出，人工智慧的當前熱潮讓人聯想到早期的科技繁榮時期。雖然技術的長期優勢不容置疑，但其大規模採用的挑戰也不可忽視。「要讓這些巨額投資合理化，人工智慧必須迅速整合進主流市場，」他表示。「否則，許多資產規模有限的公司可能難以承受高昂的前期成本與延遲回報。」

他還強調，獲利模式是人工智慧行業急需解決的關鍵問題，這進一步突顯了負責任的投資與協作創新的重要性。「只要專注於可擴展性與永續成長，人工智慧行業的長期前景依然光明。」

亞太地區：人工智慧促進經濟與永續發展的雙贏機會

David 特別指出，人工智慧在亞太地區的潛力尤為突出，尤其是在半導體與電子產業中發揮關鍵作用。他認為，這些領域的創新不僅可以推動顯著的經濟成長，也能為區域內永續發展提供助力。

他同時強調了跨區域合作的重要性：「通過共享專業知識與人工智慧的整合，亞太地區能建立更具韌性與競爭力的生態系統，為全球樹立榜樣。」

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關於 EBC 金融集團

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EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

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