El salario mínimo de Nueva Jersey aumentará a $15.49 por hora para la mayoría de los empleados el 1 de enero

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 27 de noviembre, 2024 TRENTON – El salario mínimo estatal de Nueva Jersey aumentará por $0.36, alcanzando $15.49 por hora para la mayoría de los empleados, a partir del 1 de enero de 2025. De acuerdo con el Artículo 1, Párrafo 23, de la Constitución de Nueva Jersey, y N.J.A.C. 12: 56-3.1(c), el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) establece el salario mínimo para el próximo año basándose en cualquier aumento en los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. “Alinear el salario mínimo estatal con cualquier aumento en el costo de vida es un paso crítico hacia la equidad económica y la seguridad para todos los trabajadores de Nueva Jersey”, dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. “Este ajuste fomenta una economía más equitativa y asegura que nuestra fuerza laboral pueda seguir prosperando”.



Cuando el gobernador Murphy asumió el cargo en 2018, el salario mínimo del estado era $8.60 por hora, y aumentar el salario mínimo se identificó rápidamente como una prioridad legislativa. La legislación firmada por el gobernador Murphy en febrero de 2019 resultó en el aumento gradual del salario mínimo por hora del estado a $15.13 a partir del 1 de enero de 2024 para la mayoría de los empleados. Según la ley, la tasa de salario mínimo para los empleados de empleadores estacionales y pequeños continuará aumentando gradualmente hasta 2028 para disminuir el impacto en esos negocios. El salario mínimo por hora para estos empleados aumentará a $14.53 el 1 de enero, subiendo de $13.73. Los trabajadores agrícolas están regidos por un cronograma de salario mínimo separado según la ley, y su salario mínimo continuará aumentando de manera incremental hasta 2030. Los empleados que trabajan en una granja por un salario horario o por pieza verán su salario mínimo por hora aumentar a $13.40, subiendo de $12.81. Además, el personal de atención directa en instalaciones de cuidados a largo plazo verá su salario mínimo por hora aumentar en $0.36, alcanzando $18.49. Una vez que se completen los aumentos anuales establecidos por ley en la tasa del salario mínimo para los empleados de pequeñas empresas y empleadores estacionales (en 2028) y para aquellos que trabajan en una granja por un salario por hora o por pieza (en 2030), esas tasas de salario mínimo por hora seguirán aumentando anualmente, junto con la tasa de salario mínimo por hora para otros empleados, según el Artículo 1, Párrafo 23, de la Constitución de Nueva Jersey, que requiere que la tasa de salario mínimo por hora se ajuste anualmente en función de cualquier aumento en los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. La tarifa mínima de salario en efectivo para trabajadores que reciben propinas aumentará a $5.62/hora, un aumento de $5.26, con el crédito máximo por propinas que los empleadores pueden reclamar manteniéndose en $9.87. Si el salario base en efectivo más las propinas de un empleado no suman al menos el salario mínimo estatal, entonces el empleador debe pagar la diferencia al empleado. Para obtener más información sobre los derechos y protecciones de los trabajadores que reciben propinas, visita: https://www.nj.gov/labor/worker-protections/myworkrights/tippedworkers.shtml Para obtener más información sobre el salario mínimo estatal, visita: https://www.nj.gov/labor/wageandhour/support/faqs/wageandhourworkerfaqs.shtml#minimumwage Go back to all press releases

