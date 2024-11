La plataforma Mi Firma de la Cámara de Comercio de Santo Domingo ofrece seguridad y eficiencia en trámites digitales.

Under Review

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- La firma de un documento es un acto sencillo y rápido, pero detrás de este se esconden muchas horas de trámites, combustible desperdiciado e innumerables contratiempos que no suelen aparecer en las estadísticas oficiales.Todo esto se puede evitar con la firma digital, un mecanismo electrónico que permite rubricar desde contratos hasta acuerdos de confidencialidad, pasando por facturas, órdenes de compra, documentos burocráticos y autorizaciones. Esta posibilidad es la que ofrece la Cámara de Comercio de Santo Domingo (CCPSD), a través de su plataforma en línea al crear una sociedad dominicana "Este recurso electrónico representa un progreso significativo en términos de seguridad y agilidad para los trámites importantes, tanto en el ámbito de los negocios como para particulares. Incluso el Estado dominicano ha avanzado en este sentido; por ejemplo, el Poder Judicial ha empleado la firma digital en millones de documentos desde su implementación hace cuatro años. Ahora, la Cámara busca expandir este beneficio a miles de dominicanos," explicó Antonio Ramos, Vicepresidente Ejecutivo de la CCPSD.Mi Firma: Implementación y funcionamientoMi Firma es una herramienta web que permite gestionar firmas electrónicas, facilitando la clasificación y organización de los documentos pendientes de firma mediante carpetas y subcarpetas.El Lic. Frank Lazala nos dijo que "Como abogado corporativo de La Republica Dominicana y experto en Creacion de Sociedades , puedo afirmar con total certeza que la plataforma Mi Firma representa un avance significativo en la seguridad y eficiencia de los trámites digitales. No solo garantiza la integridad y autenticidad de los documentos, reduciendo considerablemente el tiempo y los costos asociados a los procedimientos tradicionales. Mi Firma es una herramienta que responde a las demandas de modernización y digitalización, promoviendo un entorno más ágil y seguro tanto para empresas como para particulares en la República Dominicana."Este procedimiento se inicia con la persona que desea firmar un documento, quien posee una clave privada para acceder al mecanismo, que cuenta con la intervención de un ente emisor autorizado, en este caso, la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Para ilustrarlo, es como un sobre con un sello de seguridad que, al ser recibido por el receptor, el código digital confirma la autenticidad del emisor. Si el sobre digital fuera interceptado o alterado, el código revelaría cualquier intromisión o corrupción de la firma, despues de La Creacion De Empresas eN republica Dominicana Ventajas de Mi FirmaMi Firma tiene numerosas ventajas:Seguridad e integridad de la información: Garantiza la autenticidad y seguridad de los documentos firmados.Ahorro de tiempo y traslados: Menos desplazamientos y mayor inmediatez en la validación de documentos personales y empresariales.Ahorro económico: Reducción de costos asociados a trámites y aumento en la productividad, destinando más tiempo a actividades de valor.Impacto ambiental: Ahorro de papel y reducción de la huella de carbono.Además, la plataforma Mi Firma ofrece beneficios específicos, como validez legal de las firmas, seguimiento en tiempo real del flujo y estatus de las firmas solicitadas, creación de plantillas personalizadas para documentos recurrentes, firma ilimitada por documentos, solicitud de rúbricas a terceros y recolección de firmas de personal interno o externo a la organización.Mi Firma se consolida así como una solución eficiente, segura y ecológica para la gestión de documentos en el ámbito empresarial y particular, promoviendo la modernización y digitalización de los trámites en la República Dominicana.

