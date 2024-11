"Abraj Omar": Mekke'nin Kalbinde, Zarafeti ve Maneviyatı Harmanlayan Seçkin Bir Sığınak

Alesayi Holding, Cityscape 2024 Fuarında "Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery" Projesini Duyurdu

RİYAD, Suudi Arabistan, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cityscape 2024 fuarında, gayrimenkul sektöründeki şirketi tarafından temsil edilen Alesayi Holding, lüks projesinin başladığını gururla duyurdu: "Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery", Kutsal Kâbe'nin birkaç adım uzağında lüks konaklama konseptini yeniden tanımlayan bir gayrimenkul projesi. Bu proje, Alesayi Holding'in maneviyat ve zarafeti ahenkle harmanlayan ve hacıların yanı sıra bölge sakinlerine de olağanüstü bir deneyim sunan, seçkin bir barınma olanağı vizyonunu yansıtıyor.

Kutsal şehrin kalbinde, Mescid-i Harâm'a sadece 300 metre, Kâbe'ye ise 800 metreden daha yakın mesafede bulunan "Abraj Omar", yaklaşık 60.000 metrekareye yayılan bir proje. 200 lüks rezidans ve 280 otel odası barındıran proje, tek seferde 2.000'den fazla misafiri konforla ağırlama olanağı sunan ve ziyaretçilerin tamamen ruhani yolculuklarına odaklanmalarına olanak tanıyan incelikli ve sakin bir ortam sunuyor.

Alesayi Holding'in İcra Kurulu Başkanı Mühendis Hani Habashy "Hacılara ilham veren ve yüksek maneviyatlı, lüks konaklama olanağı sunan, ruhani bir destinasyon sunmaktan gurur duyuyoruz." yorumunda bulundu. "Alesayi Holding, Vision 2030 doğrultusunda bu projeyle moderniteyi Mekke'nin kültür ve din mirasıyla harmanlamayı amaçlıyor." diye ekledi.

"Abraj Omar"daki konaklama seçenekleri, 80 metrekare büyüklüğündeki tek yatak odalı apartlardan panoramik Mescid-i Harâm manzaraları sunan, 250 metrekareden başlayan üç yatak odalı muhteşem çatı katlarına kadar farklılık gösteriyor. Misafirlere en yüksek düzeyde konfor ve özen deneyimi yaşatabilmek amacıyla apartların %70'ten fazlasında kişisel asistanlara özel ayrı odalar bulunuyor.

Bu proje yerel ekonomi üzerinde ciddi etki yaratacak şekilde tasarlandı: inşaat sürecinde yaklaşık 10.000 iş olanağı yaratırken, işletmeye alındıktan sonra da ek 5.000 iş olanağı sunacak. Bu iş gücü içinde inşaat, konaklama, lojistik ve tesis yönetimi kollarında çalışan kişiler bulunacak ve lüks otel operasyonlarında dünya çapında standartlara uyulacak. Gensler, Dar Engineering ve HDP gibi küresel tasarım liderleri proje tasarımında iş birliği yaparken, "MGallery Makkah" otelinin yönetimini Accor üstlendi.

"Abraj Omar" için yapılan yatırım 2 milyar Suudi Arabistan riyalini aşarken, 3,8 milyar Suudi Arabistan riyalinden fazla getiri sağlaması öngörülüyor. İnşaatın üç yıl içinde tamamlanması ve operasyonların 2028 yılında başlaması bekleniyor. "Abraj Omar", seçkin tasarımı ve kutsal konumuyla bir projeden fazlası; zarafet, sükunet ve maneviyatı olağanüstü tek bir destinasyonda birleştiren, benzersiz bir deneyimdir.

Diab Nassar

GM - Golin Saudi Arabia

dnassar@golin-mena.com

Ranya Basaad

Medya İlişkileri - Golin Saudi Arabia

rbassad@golin-mena.com

Bu duyuruya eşlik eden fotoğrafa https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/411b81d2-ac77-4dde-bb54-e2550d22e068 adresinden ulaşabilirsiniz.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.