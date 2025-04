CMVC adquiere Orlando Medical Institute y expande su portafolio educativo en el campo de salud con programas de paramédico y atención médica de emergencia

ORLANDO, Florida, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compu-Med Vocational Careers (CMVC), anuncia la adquisición de Orlando Medical Institute (OMI). Esta adquisición estratégica acelera la expansión de los programas educativos en salud de CMVC al agregar un nuevo campus en Orlando, Florida, e introducir tres programas de alta demanda en atención médica de emergencia: Técnico en Emergencia Médica (EMT), Paramédico y el Grado Asociado en Servicios Médicos de Emergencia (AS en EMS).

Avanzando el acceso a una educación en salud de calidad para satisfacer las crecientes demandas de la fuerza laboral

Mientras Florida enfrenta una demanda crítica de profesionales médicos de emergencia calificados, la adquisición de OMI posiciona a CMVC a la vanguardia del desarrollo de la fuerza laboral de atención médica. Con más de dos décadas de excelencia comprobada, OMI se ha ganado una reputación destacada por ofrecer capacitación práctica de alta calidad en respuesta médica de emergencia. Ahora, bajo el liderazgo de CMVC, OMI continuará su misión de empoderar a los estudiantes mientras se beneficia de recursos y soporte ampliados.

"Nuestra visión siempre ha sido capacitar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para transformar sus vidas y comunidades", dijo Pete Pizarro, presidente de CMVC. “Al expandir nuestra plataforma educativa para incluir capacitación en atención médica de emergencia de alta demanda, estamos dando un paso firme más hacia esa visión. Creemos que la educación en salud debe ser asequible, rápida e impactante".

"Esta adquisición se alinea perfectamente con nuestra misión de ofrecer una educación en salud de corta duración y alto impacto, que equipa a los estudiantes con habilidades preparadas para la carrera sin el peso de una deuda por préstamos estudiantiles federales", dijo Robert Bonds, presidente y director ejecutivo de CMVC. "Con EMTs y paramédicos en demanda crítica en toda Florida, nuestras capacidades ampliadas acelerarán nuestros esfuerzos para ofrecer capacitación excepcional y preparar a las personas para cumplir carreras en servicios médicos de emergencia, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra misión de democratizar el acceso a carreras innovadoras en el campo de salud".

Fortalecer un legado de excelencia

La adquisición también significa el compromiso de CMVC de honrar y promover el legado establecido por los fundadores de OMI, Félix y Abigail Márquez, quienes construyeron la institución sobre la base de una educación de calidad y capacitación práctica en el mundo real.

"Nos enorgullece unir fuerzas con el increíble equipo de CMVC, que ha demostrado un compromiso implacable con la educación en enfermería y atención médica, y ahora agrega futuros profesionales de emergencias médicas a su cartera de programas", dijo el Sr. Félix Márquez. "Estoy muy contento de ser parte de este próximo capítulo, donde podemos escalar el impacto de nuestros programas de capacitación médica de emergencia y hacerlos accesibles a más estudiantes en toda Florida", dijo Félix Márquez.

Felix Márquez, cofundador de Orlando Medical Institute, quien ahora asumirá un papel de liderazgo más amplio supervisando los programas de EMT y paramédicos en todas las instituciones del portafolio, expresó su entusiasmo por el futuro.

Acelerar el crecimiento y ampliar el acceso de los estudiantes

Con esta adquisición, CMVC ofrecerá estos programas en Miami, Fort. Lauderdale, West Palm Beach y Orlando. Esta presencia tiene como objetivo aumentar significativamente el acceso de los estudiantes a las oportunidades profesionales en el creciente campo de los servicios médicos de emergencia.

Acerca de Compu-Med Vocational Careers (CMVC)

Desde hace más de 30 años, Compu-Med Vocational Careers (CMVC) ha capacitado a los aspirantes a profesionales de la salud con los conocimientos prácticos necesarios para alcanzar la excelencia en sus carreras. Con campus en Hialeah, Miami y West Palm Beach, CMVC ofrece programas de alto impacto diseñados para capacitar a los estudiantes con competencias listas para la carrera. Para más información visite, www.compumed.edu.

Acerca del Orlando Medical Institute (OMI)

Orlando Medical Institute (OMI) es líder en ofrecer capacitación practica en atención médica de emergencia desde hace más de 20 años. Con un campus de vanguardia en Orlando, Florida, los programas de OMI ofrecen experiencias de simulación del mundo real que preparan a los estudiantes para la naturaleza exigente de los servicios médicos de emergencia. Pronto se anunciarán más detalles sobre la integración del Orlando Medical Institute a las operaciones de CMVC, junto con las próximas fechas de inscripción. Los futuros estudiantes y profesionales de la salud interesados en seguir una carrera en EMT, Paramédico o Servicios Médicos de Emergencia pueden visitar www.omi.edu para más información.

