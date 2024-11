تطلق Devnagri AI الذكاء الاصطناعي للمحادثة متعدد اللغات

Devnagri AI

من المقرر أن يحول الذكاء الاصطناعي المحادثة الرقمية متعددة اللغات باستجابات شبيهة بالبشر مع فهم سياقي أفضل، دقة أعلى، وقابلية للتوسع.

UNITED ARAB EMIRATES, November 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة Devnagri AI، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، عن التوفر العام للذكاء الاصطناعي المحادثة متعدد اللغات ذات المرونة العالية والقادر على إجراء محادثات تشبه المحادثات البشرية بأكثر من 40 لغة هندية ودولية.

تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استخدام الاتصالات الشخصية في الوقت الفعلي مع العملاء لتحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية. ومع ذلك، فإن الحواجز اللغوية يمكن أن تحد بشدة من قدرة الشركة على خدمة العملاء غير الناطقين باللغة الإنجليزية. يعد حل الذكاء الاصطناعي للمحادثة متعدد اللغات الجديد من Devnagri مناسبًا تمامًا للصناعات التي تركز على الترجمة والتفاعل الشخصي مع العملاء في الوقت الفعلي على نطاق واسع.

تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Devnagri في البداية على البيانات العامة ولكن تم تحسينها وتوسيع نطاقها بشكل أكبرمجموعة بيانات خاصة بالمجال. يتيح التركيز على السياقات الخاصة بالصناعة لشركة Devnagri تقديم ترجمات أكثر صلة ودقة وتنوعًا، مما يدعم بشكل مباشر الاحتياجات المتخصصة عبر الصناعات.

تم تصميم الذكاء الاصطناعي المحادثة الجديد من Devnagri على أساس إطار عمل يركز على العملاء يسمى Brain (التفكير المعرفي). باستخدام هذا الإطار، تستطيع العلامات التجارية تخصيص تفاعلاتها مع العملاء بشكل كبير مع الحفاظ على لغتها ونبرتها ومفرداتها الفريدة.

بمناسبة هذا الحدث، قال ناكول كوندرا، الشريك المؤسس لشركة Devnagri : "نحن نستخدم نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بنا، والتي تم تحسينها إلى نماذج أصغر تركز على العملاء وتدرب على مجموعات بيانات مخصصة. يدعم هذا النهج روبوتات المحادثة والدردشة متعددة اللغات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر فعالية استثنائية في اتصالات العلامة التجارية ودعم العملاء. يضمن حلنا استجابات شبيهة بالإنسان مع تحسين السياق والدقة وقابلية التوسع، كل ذلك مع الحفاظ على الصوت الفريد لعلامتك التجارية.

وأضاف: "ستكون تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة متعددة اللغات من Devnagri بمثابة تغيير جذري للعلامات التجارية العالمية التي تتطلع إلى التواصل مع عملائها المتنوعين وخدمتهم بطريقة شخصية وذكية على نطاق واسع".

وأضاف السيد هيمناشو شارما، المؤسس المشارك لشركة Devnagri: "لا ينبغي للغة أن تشكل عائقًا أمام بناء علاقات قوية مع العملاء. ومن خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة متعددة اللغات، نعمل على إعادة تشكيل كيفية مشاركة الشركات في الاتصالات الشخصية في الوقت الفعلي عبر الثقافات". كما قال: "هذا ليس مجرد تطور تكنولوجي، بل هو خطوة نحو جعل الاتصالات العالمية أكثر إنسانية وسهولة في الوصول وشاملة. تلتزم Devnagri بتمكين العلامات التجارية من التوسع بثقة مع الحفاظ على هويتها الفريدة".

تُعد الذكاء الاصطناعي للمحادثة متعددة اللغات والقابلة للتخصيص في الوقت الفعلي هو مستقبل التفاعل مع العملاء. ويعمل على تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. على عكس شركات الترجمة التقليدية التي تعتمد فقط على التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي التحادثي، تجمع Devnagri بين قوة الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي التحادثي لتقديم تفاعلات سلسة ومتعددة اللغات مع العملاء في الوقت الفعلي.

الحل مرن وسهل النشر عبر جميع القنوات الرقمية، بما في ذلك مواقع الويب، و CRMs، وIVR، ووسائل التواصل الاجتماعي. وسوف يكون المنتج متاحًا على الفور في الهند ومنطقة الشرق الأوسط.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة https://devnagri.com/multilingual-conversational-ai-bot/.

الاصطناعي للمحادثة متعدد اللغات

