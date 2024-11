جي إف إتش تطلق OUTLIVE لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية في معرض سيتي سكيب

هذا ليس مجرد مشروع عقاري - بل هو فرصة لإنشاء مجتمعات تتمحور حول الإنسان” — وليد الهندي

BAHRAIN, November 27, 2024 / EINPresswire.com / -- أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش") اليوم عن إطلاق OUTLIVE، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.تستند OUTLIVE إلى الخبرات المتكاملة والقدرات المشتركة لمجموعة جي إف إتش وفريق إدارتها الذي يتمتع بخبرة واسعة في التطوير والتصميم وتخطيط المجتمعات السكنية. وستعمل OUTLIVE في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ، مع تركيز خاص على الأسواق السعودية والإماراتية المزدهرة والجذابة، حيث توجد حاجة كبيرة لمجتمعات تقدم سمات تعزز الرفاهية بالإضافة إلى جودة الحياة المرتفعة.وترتكز شركة OUTLIVE على ستة أبعاد رئيسية تشمل: الروابط الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، والصحة الجسدية، والتوازن العاطفي، والتحفيز الذهني، والصحة النفسية. وتهدف هذه الأبعاد إلى تقديم رؤية متكاملة لتحقيق جودة حياة استثنائية.وفي هذا السياق، قال السيد هشام الريس، رئيس مجلس إدارة OUTLIVE والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش:"تمثل شركة OUTLIVE مبادرتنا لخلق مجتمعات مميزة تجمع بين الرفاهية والاستدامة. ويعكس هذا المشروع التزامنا تجاه منطقتنا من خلال تقديم عروض عقارية فريدة ومتميزة."ومن جانبه علق السيد وليد الهندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة OUTLIVE :" هذا ليس مجرد مشروع عقاري - بل هو فرصة لإنشاء مجتمعات تتمحور حول الإنسان، تعزز الروابط وتمنح شعورًا عميقًا بالانتماء. في حين أن الاستدامة في العقارات تركز على إنشاء مبانٍ تراعي البيئة، فإن العقارات المعنية بالرفاهية تركز على تصميم أماكن تهتم بالإنسان."تماشيًا مع مهمتها، تعمل OUTLIVE على تقديم حلول مبتكرة لتعزيز حياة كبار السن من خلال تطوير مجتمعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مما يضمن لهم حياة كريمة مليئة بالتواصل الاجتماعي.ومع الاستعداد للكشف عن مشاريعها الطموحة، تسعى OUTLIVE لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، مع التركيز على تقديم مشاريع متميزة تعكس رؤيتها المبتكرة لمستقبل العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

