全球影响联盟首年交付突破性项目 推动化工行业可持续发展

汇聚收入超过2300亿美元的行业领导者,全球影响联盟在实现净零排放和循环经济的目标上,在其首年内取得了高影响力的可扩展进展

化工行业的可持续转型需要集体行动。单靠个体努力无法满足全球净零排放和循环经济的目标。在短短的一年内,全球影响联盟已经证明其作为强大催化剂的作用,为成员提供了一个至关重要的空间,以推动突破性技术的发展,并将协作项目转化为创新的商业模式——加速行业向可持续发展的转变” — 全球影响联盟首席执行官 Charlie Tan 说道

GENEVA, SWITZERLAND, November 27, 2024 / EINPresswire.com / -- 全球影响联盟( Global Impact Coalition ,简称GIC)是一个由首席执行官领导的联盟,致力于推动化工行业的循环和净零未来。自2023年11月从世界经济论坛独立以来,该联盟庆祝成立一周年。作为一个独立实体,全球影响联盟为化工行业提供了一个协作平台,以推动减少碳排放和促进循环经济的实际项目。为了实现这一雄心勃勃的使命,全球影响联盟既是孵化器又是加速器,从初步构想到快速项目分拆,推动行业合作,加速可持续技术的规模化,并在化工领域开创新的商业模式。通过与大约100名全球资深行业专家合作,GIC召集了每年总收入超过2300亿美元的公司,通过集体创新推动变革。“化工行业的可持续转型需要集体行动。单靠个体努力无法满足全球净零排放和循环经济的目标。在短短的一年内,全球影响联盟已经证明其作为强大催化剂的作用,为成员提供了一个至关重要的空间,以推动突破性技术的发展,并将协作项目转化为创新的商业模式——加速行业向可持续发展的转变,” 全球影响联盟首席执行官 Charlie Tan 说道。在作为独立实体的第一年,尽管化工行业经历了最具挑战性的经济时期之一,全球影响联盟保留了所有原始创始成员,并新增了三家公司,其影响力得以全球扩展并覆盖化工价值链。 GIC的成员包括 巴斯夫(BASF)、沙特基础工业公司(SABIC)、科莱恩(Clariant)、利安德巴塞尔(LyondellBasell)、科思创(Covestro)、三菱化学集团(Mitsubishi Chemical Group)、Sabancı Holding、Syensqo、苏伊士(SUEZ)和西门子能源(Siemens Energy)。在将想法转化为具体行动方面,全球影响联盟已经开发了多个项目,吸引了成员的积极参与。在成立一年后,GIC展现出明确且可衡量的进展,其中多个项目正向试点或合资企业迈进。特别是2024年启动的三项倡议正在迅速进入第二阶段:汽车塑料循环项目 正在推进,计划于2025年初启动试点。该项目旨在显著提高目前低于20%的报废车辆(ELV)塑料回收率。此项目有潜力捕获并增值每年在欧盟焚烧或填埋的超过800万吨报废车辆塑料。这还将帮助汽车制造商满足即将到来的6%的闭环回收ELV塑料目标。GIC正在与来自汽车价值链的广泛参与者(包括OEM、拆解公司、分拣公司和回收商)建立联盟,并将在不久后启动试点,实时测试新技术。直接转化项目 正在研究将废弃物(生物质或塑料)直接转化为化工行业可用的C2+化合物的工艺。如果成功,这种方法可能成为一种低能耗、低排放且成本高效的废物转化为化学品的途径。此项目已经推进到与苏黎世联邦理工学院教授的研发合作阶段,共同评估该工艺的环境影响和技术经济可行性。如果被认为可行,合作伙伴计划通过试点进一步开发这一潜在的变革性技术。可持续烯烃项目 正在探索通过从可持续甲醇来源的转化来生产低排放烯烃的新方法。这项技术有可能显著减少与传统烯烃生产相关的排放。通过这一项目的合作,GIC成员可以实现规模经济,增加灵活性,并减少与新技术大规模实施相关的风险。目前,该项目已明确商业机会,并正向成员之间的合资协议正式化迈进。“在减少排放和降低对化石原料依赖的过程中,这些挑战对任何单个公司来说都过于巨大。我们必须与供应商、客户以及整个行业合作,加速最有前景技术的规模化和商业化。采取行动刻不容缓,而全球影响联盟正是这一需求的明确回应,” Clariant首席技术与可持续发展官、GIC执行委员会主席 Richard Haldimann 说道。展望未来随着全球影响联盟进入第二年,它为化工行业的领导者提供了一个独特的平台,以推动变革性行动,实现更加可持续的未来。通过加入GIC,公司可以积极参与推动环保进步的突破性解决方案,同时释放新的商业机会。成员可以参与塑造2025项目组合的尖端项目,并在指导GIC战略方向方面发挥关键作用。“为了加速循环经济和净零转型,我们迫切需要推动创新并扩展我们的研发努力。作为对这些迫切需求的回应,全球影响联盟已成为一个关键性倡议。GIC汇集了来自行业内外的多样化利益相关者,促成了关于长期变革性主题的重要讨论。通过联合多方的观点和专业知识,该联盟旨在共同推动化工行业迈向净零、循环经济,” 科思创集团创新主管兼CSO Torsten Heinemann 表示。关于全球影响联盟:全球影响联盟(GIC)是一个协作平台,旨在帮助化工行业实现循环经济和净零排放的未来。全球影响联盟在世界经济论坛的孵化下成立,是一个由全球行业领导者引领的独立联盟。作为化工行业首个由首席执行官领导的联盟,GIC的成员共同合作,应对无法单独有效解决的挑战。全球影响联盟提供了一个跨行业的平台,共同开发和推广新技术与创新商业模式,以减少碳排放并推动价值链上的循环经济进程。欲了解更多信息,请访问 GlobalImpactCoalition.com 或在LinkedIn上关注 @GlobalImpactCoalition

Collaborating to Advance Chemical Industry Sustainability: The Global Impact Coalition Mission

