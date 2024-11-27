全球影响联盟首年交付突破性项目 推动化工行业可持续发展

Global Impact Coalition Logo Executive Committee of the Global Impact Coalition Global Impact Coalition Community Photo

汇聚收入超过2300亿美元的行业领导者，全球影响联盟在实现净零排放和循环经济的目标上，在其首年内取得了高影响力的可扩展进展

化工行业的可持续转型需要集体行动。单靠个体努力无法满足全球净零排放和循环经济的目标。在短短的一年内，全球影响联盟已经证明其作为强大催化剂的作用，为成员提供了一个至关重要的空间，以推动突破性技术的发展，并将协作项目转化为创新的商业模式——加速行业向可持续发展的转变” — 全球影响联盟首席执行官 Charlie Tan 说道

Collaborating to Advance Chemical Industry Sustainability: The Global Impact Coalition Mission

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.