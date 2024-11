EMGA 為巴西 BTG Pactual 從 EIB 取得 2.10 億美元債務融資

倫敦, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布,該公司為巴西長期客戶 BTG Pactual 取得 2.10 億美元的債務融資。

該筆 2.10 億美元的債務融資由 EIB 提供,交易乃接續先前的操作所進行。

EMGA 董事總經理兼投資銀行部主管 Sajeev Chakkalakal 表示:「我們很高興能再次安排這項具里程碑意義的交易,為 BTG 的綠色融資組合提供資金,並為氣候可持續發展帶來強大的淨正效益。 EIB 仍與 EMGA 保持主要投資者關係,我們很榮幸能協助 EIB 擴展在巴西的業務,作為 EIB 整體全球策略的一部分。」

EMGA 董事總經理兼營運主管 Jeremy Dobson 補充:「很高興能再次與 BTG 合作,安排與新的開發金融機構進行額外融資。 我們期待繼續保持在巴西和拉丁美洲其他地區籌措融資的良好記錄。」

BTG Pactual:BTG 是拉丁美洲最大的投資銀行,按股東權益計算為巴西第六大銀行,亦是為中小企業乃至大型企業等廣泛客戶提供貸款和擔保的關鍵參與者。 BTG 是推動巴西氣候融資的先驅,在引導資源流向對社區有積極影響的項目方面發揮著關鍵作用。

EIB:EIB 指European Investment Bank (EIB),是歐盟的投資銀行,亦是全球最大的多邊金融機構。 EIB 透過股權和債務解決方案進行融資和投資,並專注氣候、環境、中小企業、發展、凝聚力和基礎設施等領域。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 協助金融機構和企業尋求新的債權或股權資本,於倫敦及紐約均設有辦事處。 EMGA 的跨國團隊累積數十年經驗,在全球新興市場和前沿經濟體(包括仍是關鍵市場的巴西)為客戶完成超過 90 億美元的債務和私募股權交易。 在不同經濟週期的資本形成和策略諮詢方面,EMGA 擁有良好往績,同時繼續擴大地域覆蓋和提供多元化服務,鞏固其專營卓越新興市場的精品投資銀行的市場地位。

歡迎聯絡 info@emergingmarketsglobaladvisory.com

