Les économies provinciales reprennent leur souffle

OTTAWA, Ontario, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La détente inflationniste et les réductions consécutives bien engagées des taux d’intérêt de la Banque du Canada stimulent l’investissement de capital et les dépenses de consommation, laissant poindre des perspectives plus favorables pour le Canada en 2025. C’est ce que révèle un nouveau rapport du Conference Board du Canada. L’économie canadienne devrait croître de 1,1 % en 2024, puis de 1,7 % en 2025 et de 2,2 % en 2026.

« L’économie profitera d’une conjoncture plus favorable au cours de la prochaine année, ce qui entraînera des résultats économiques plus solides en 2025, déclare Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Cependant, des défis persistent. Le déclin rapide de la migration internationale au cours des prochaines années freinera la croissance démographique, entraînera un resserrement du marché du travail et entravera la demande de biens et de services. »

Terre-Neuve-et-Labrador affiche la plus forte croissance économique parmi les provinces, stimulée par la reprise des activités de la plateforme pétrolière extracôtière de Terra Nova et par une forte poussée démographique. Toutefois, ce dynamisme devrait s’essouffler en 2025 en raison de la baisse des dépenses publiques. Le PIB devrait augmenter de 2,0 % en 2025 et de 1,7 % en 2026.

L’achèvement de plusieurs grands projets et des perspectives plus ternes en matière de migration internationale sont deux facteurs qui pèsent sur les perspectives de croissance de la Colombie-Britannique. On s’attend à ce que le PIB augmente de 1,7 % en 2025, et de 2,2 % en 2026.

Après la croissance soutenue de cette année, l’économie de la Nouvelle-Écosse devrait gagner progressivement de la vigueur en 2025, portée par la hausse de la demande des consommateurs qui stimulera les livraisons de pièces d’automobile et de produits alimentaires. Le PIB devrait augmenter de 1,6 % en 2025, et de 2,0 % en 2026.

Le projet de construction du parc ferroviaire de CentrePort Canada, qui consolide la place du Manitoba comme centre d’expédition d’importance pour le secteur de la fabrication de l’Ouest du Canada, donnera un coup de fouet à l’économie de la province. On prévoit que le PIB augmentera de 2,2 % en 2025, et de 2,3 % en 2026.

L’absence de grands projets d’immobilisation en cours assombrit les perspectives à moyen terme du Nouveau-Brunswick. Ce facteur, combiné à une faible hausse démographique, entraînera une croissance modeste dans la province en 2025. La croissance devrait s’établir à 1,5 % en 2025, avant de s’accélérer pour atteindre 1,8 % d’ici 2026.

Le ralentissement de la hausse démographique pèsera sur l’économie de l’Île-du-Prince-Édouard. La construction résidentielle devrait connaître une accalmie l’an prochain, après une année record dans le domaine de la construction de logements. Le PIB de la province devrait augmenter de 2,0 % en 2025, avant de reprendre de la vigueur pour s’établir à 2,2 % en 2026.

D’importants investissements dans le secteur de l’automobile relanceront la croissance du secteur de la fabrication en Ontario, ce qui améliorera les résultats économiques au cours de l’année à venir. Le ralentissement de la croissance démographique freinera la hausse des prix du logement et entraînera un resserrement du marché du travail. La croissance du PIB de l’Ontario sera de 1,8 % en 2025 et de 2,4 % en 2026.

L’investissement anémique des entreprises et les cibles d’immigration peu élevées pèsent sur l’économie du Québec, qui devrait enregistrer une croissance d’à peine 1,0 % en 2025. L’économie de la province sera également confrontée à une baisse de la croissance de la consommation, qui freinera la croissance du PIB, laquelle s’établira à 2,0 % en 2026.

Après avoir connu une croissance timide en 2024, l’économie de la Saskatchewan devrait prendre de la vigueur tout au long de la période de prévision, soutenue par les activités d’exploitation de la potasse et de l’uranium. Au cours de l’année à venir, la Saskatchewan devrait également connaître l’une des plus fortes croissances de l’investissement résidentiel parmi les provinces. Le PIB devrait augmenter de 2,8 % en 2025, et de 2,2 % en 2026.

Personne-ressource pour les médias

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décisions fondées sur des données probantes afin de résoudre les plus épineux problèmes auxquels le Canada est confronté. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

