Cloudera의 첨단 AI 솔루션 통해 국제구호단체인 머시 코프의 글로벌 인도주의 활동 지원 가속화

Cloudera, Tech To The Rescue와 협력해 글로벌 비영리 단체의 의사 결정 및 리소스 구축 개선 지원에 나서

머시 코프, 2024년 12월 3일 부스 1376에서 AWS re:Invent를 통해 Cloudera와 함께 라이브 데모 참여 예정

캘리포니아 산타클라라, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터와 애널리틱스, AI 활용을 위한 유일한 하이브리드 플랫폼인 Cloudera 가 머시 코프 ( Mercy Corps )와 전격 파트너십을 체결했다고 발표했다. 머시 코프는 오늘날 위기 상황과 재난, 빈곤, 기후 변화의 영향권에 놓인 전 세계 40여 개국의 지역사회와 협력함으로써 시급한 요구 사항을 해결하고 지속적 변화를 위한 장기 솔루션을 개발하는 글로벌 구호 단체이다. Tech To The Rescue의 AI for Changemakers 프로그램 참가를 통해 맺어진 이번 협력으로 Cloudera는 새로운 AI 추론 솔루션과 아마존 웹 서비스(AWS)의 엔비디아 AI (NVIDIA AI)를 활용하여 머시 코프 봉사단이 구호 목적의 기술 구축 관련 정확성과 효율성 개선을 이룰 수 있도록 지원하게 된다.

중동과 아프리카 같은 지역에서는 농업 위기가 순식간에 인도주의적 재난으로 확산해 수백만 명의 생명을 위태롭게 할 수 있다. 이 같은 긴급성에도 불구하고 인도주의 단체들은 관련 위기를 효과적으로 예측 및 대응해 그 영향을 최소화하기 위해 적시에 정확한 데이터를 활용하는 데 어려움을 겪는 경우가 많다. Cloudera는 이러한 격차를 해소하기 위해 머서 코프와 협력하여 AI 기반 Methods Matcher 툴을 개발했다.

AI 기반 솔루션인 Methods Matcher는 전 세계 인도주의 구호단체 전문가들이 관련 연구, 모범 사례, 데이터 기반 위기 대응을 요약, 참조, 추천할 수 있도록 지원한다. 이 솔루션은 다른 지역에서 성공적으로 실행된 관련 AI 프로젝트의 사례를 통해 머시 코프의 현장 팀에게 프로그램 설계, 실행, 의사결정을 위한 분석에 대한 인사이트를 제공한다. Cloudera 전문 서비스에서 엔드투엔드 방식으로 구축한 이 툴은 구호단체 팀과 지역사회가 가장 필요로 할 때 연구 시간을 단축하고 대응 효율성을 높여주도록 지원한다. 풀스택 엔비디아 AI 가속 컴퓨팅을 통해 AWS에서 실행되는 이 클라우드 기반 애플리케이션은 연구 논문, 과거 프로젝트, 모범 사례 등 중요한 정보를 선별한 리포지토리를 쿼리하여 의사 결정 및 리소스 배치를 개선하는 AI 어시스턴트에 대한 액세스를 머시 코프 팀에게 제공하게 된다.

이 어시스턴트는 NVIDIA AI Enterprise 소프트웨어 플랫폼의 일부인 NVIDIA NIM 마이크로서비스를 포함한 엔비디아 AI 가속 컴퓨팅 플랫폼으로 구동되는 Cloudera의 새로 출시된 AI 추론 서비스를 활용하여 GenAI 애플리케이션 개발 속도를 최대 36배까지 높여준다. 이를 통해 머시 코프 팀은 확장성, 보안 및 비용 효율성을 보장하는 클라우드 인프라의 지원을 받아 운영 오버헤드를 줄이고 긴박한 상황에서 데이터 기반 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있게 되어 AI 솔루션의 신속한 확장이 가능해진다.

Cloudera의 최고 AI 아키텍트인 Manasi Vartak은 “AI 기술이 가진 힘은 무한하다. 머시 코프 및 Tech To The Rescue의 AI for Changemakers 프로그램과의 협력은 AI를 활용한 문제 해결 시 가능한 일의 빙산의 일각에 불과하다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “이 프로그램은 단순히 사회적 영향력을 위해 기술을 사용하는 것을 넘어 조직이 AI를 활용해 실질적인 영향력을 발휘하고 지속적인 변화를 창출할 수 있는 기술과 역량을 구축할 수 있도록 지원하는 것이다.”라고 강조했다.

머시 코프의 데이터 과학 디렉터인 Alicia Morrison은 “Cloudera와의 파트너십을 통해 전례 없는 정밀도와 속도로 AI 솔루션을 구축할 수 있게 되었다. 이에 힘입어 혁신적인 증거 기반 방법으로 생명을 구하는 지원을 제공한다는 조직의 약속을 지킬 수 있게 되었다."라고 밝혔다. 그는 이어 “AI의 힘으로 우리 팀을 지원하겠다는 Cloudera의 약속은 우리가 위기에 더 빠르게 대응하고 가장 중요한 순간에 데이터 기반의 중요한 결정을 내리는 데 도움이 될 것이다.”라고 덧붙였다.

머시 코프는 2024년 12월 2일 열리는 AWS re:Invent 행사 패널로 참여해 Methods Matcher와 같은 AI 솔루션이 인도주의적 지원을 위한 기술 구축에에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 논의할 예정이다. 아울러 2024년 12월 3일 오후 3시(태평양 표준시)에 부스 1376에서 Cloudera와 공동으로 라이브 데모도 진행할 예정이다.

Cloudera와 AWS, Tech To The Rescue, 머시 코프와 가진 협업에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 AWS AWS re:Invent에 등록해 팀과 연락해 보세요.

Cloudera 소개

Cloudera는 데이터, 애널리틱스, AI 활용을 위한 진정 유일한 하이브리드 플랫폼이다. 여타 클라우드 전용 공급업체와 비교해 100배 더 많은 데이터를 관리하고 있는 Cloudera는 글로벌 기업들이 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드에 있는 모든 유형의 데이터를 가치 있고 신뢰할 수 있는 인사이트로 변환할 수 있도록 지원하고 있다. Cloudera의 개방형 데이터 레이크하우스는 확장 가능하고 안전한 데이터 관리와 휴대용 클라우드 네이티브 분석 서비스를 제공함으로써 고객이 개인 정보를 보호하고 책임감 있고 안정적인 AI 구축을 보장하면서 데이터에 GenAI 모델을 도입할 수 있도록 지원하고 있다. 금융 서비스, 보험, 미디어, 제조, 정부 분야의 세계 최대 브랜드들이 데이터를 사용해 현재는 물론 미래에도 불가능할 것 같았던 문제 해결을 위해 Cloudera의 문을 두드리고 있다.

보다 자세한 내용은 Cloudera.com 을 방문하거나 LinkedIn 및 X 에서 팔로우해 확인해 보세요. Cloudera 및 관련 상표는 Cloudera가 권리를 갖고 있는 상표 또는 등록상표이다. 기타 모든 회사 및 제품명은 해당 소유자의 상표일 수 있다.

Mercy Corps 소개

머시 코프는 약 6,000명의 인도주의자들로 구성된 글로벌 구호팀으로 모두가 번영할 수 있는 세상을 만들기 위해 노력하고 있다. 위기, 재난, 빈곤, 기후 변화의 영향을 받는 40여 개국에서 지역사회, 지방 정부, 미래 지향적인 기업, 사회적 기업가들과 협력하여 긴급한 필요를 충족하고 지속적인 변화를 가능하게 하는 장기적인 솔루션을 개발하고 있다. 머시코프의 총 운영 예산은 6억 2300만 달러가 넘으며 2023년에는 3천만 명 이상의 사람들에게 도움의 손길을 제공하였다.

About Tech To The Rescue Foundation

Tech To The Rescue 는 야심찬 비영리 단체를 위한 임팩트 기술 프로젝트에 프로보노를 참여시키려는 2000개 이상의 기술 기업이 참여하는 글로벌 캠페인이다. AWS와 Google.org가 지원하는 대표 프로그램인 AI for Changemakers 는 인공지능(AI) 혁신가와 110개의 주요 비영리 단체가 기후 및 재난 관리부터 교육, 건강, 일자리 기회에 이르기까지 세계에서 가장 시급한 문제를 해결하는 데 도움이 되는 프로보노 AI 솔루션을 협업하고 구축하는 3년간의 액셀러레이션 프로그램이다. 지금 바로 이 운동에 동참하세요!

