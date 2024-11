نمو سوق إدارة المرافق في السعودية بنسبة 5.8% يعزز مكانة الرياض لاستضافة ميفما كونفكس 2025 وجوائز ميفما للتميز

!لحظة مميزة من ورشة العمل في جدة !لحظة مميزة من ورشة العمل في الرياض !لحظة مميزة من ورشة العمل في الخبر

الرياض, الرياض , SAUDI ARABIA, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- في ظل توقعات بازدهار سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن ينمو من 37.35 مليار دولار في عام 2023 إلى 49.45 مليار دولار بحلول عام 2028، نظمت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) جولة توعوية بارزة شملت مدن الرياض، جدة، والخبر. بهدف تعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة في القطاع، واستقطبت أكثر من 300 مشارك من خبراء القطاع، بما في ذلك قادة ورواد الابتكار في قطاع إدارة المرافق.وتضمنت الجولة ورشة عمل تحت شعار "استثمار التكنولوجيا لتحقيق استراتيجيات مستدامة في إدارة الأصول والمرافق"، حيث ناقش المشاركون أحدث الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة. ساعدت هذه الجولة على تسليط الضوء على الدور الريادي للمملكة في القطاع، مما رسخ مكانتها كمركز إقليمي محوري لإدارة المرافق في المنطقة.وأعلنت ميفما خلال جولتها في السعودية عن عودة النسخة الثانية عشرة من مؤتمر ميفما كونفكس والنسخة الرابعة من جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق ، المقررإقامتهما في الرياض من 25 إلى 27 مايو 2025. ومن المتوقع أن يكون الحدث هذا العام أكبر وأقوى، حيث سيقدم منصة واسعة لاستعراض أحدث التقنيات وممارسات إدارة المرافق المستدامة، إلى جانب تكريم المتميزين في هذا القطاع.ومن جهته أشار الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق:"إن مؤتمر ميفما كونفكس 2025 يعكس التزامنا بتطوير قطاع إدارة المرافق، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. سيجمع المؤتمر خبراء القطاع لمناقشة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول مبتكرة تدعم الاستدامة والكفاءة التشغيلية، فيما ستواصل جوائز ميفما تقدير وتكريم الإنجازات المتميزة في القطاع."وسيشمل المؤتمر جلسات عميقة وورش عمل متخصصة تغطي محاور مهمة، منها: "استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، و"اتخاذ قرارات مبنية على البيانات"، و"حوكمة إدارة المرافق". كما سيتضمن معرضاً مصاحباً يتيح للمشاركين فرصة التواصل مع أبرز الشركات والاطلاع على أحدث الحلول التقنية، مما يعزز فرص التعاون والشراكات في القطاع.نبذة عن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)تعد ميفما منظمة مهنية قائمة على العضوية تهدف إلى توحيد جهود قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط ودفع عجلة تطوره. تأسست الجمعية في عام 2009 ومقرها في دبي، وهي تقدم مجموعة من البرامج التدريبية والأنشطة، بما في ذلك فعاليات متميزة، برامج تدريبية معتمدة، وتقديم أبحاث ودراسات متعمقة حول التوجهات الحديثة في القطاع. وتلتزم ميفما بدعم أعضائها من خلال توفير منصة لتبادل المعرفة وتعزيز أفضل الممارسات في إدارة المرافق.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.