CGS เลื่อนตำแหน่ง John Samuel…

นิวยอร์ก, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Computer Generated Solutions, Inc. (CGS) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ การเรียนรู้ขององค์กร ประสบการณ์ลูกค้า และบริการเอาต์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจระดับโลกได้ประกาศในวันนี้ว่า John Samuel ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ CGS ในการสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานภายในบริษัท และในการให้บริการแก่ลูกค้าระดับแนวหน้า ลูกค้าไว้วางใจให้ CGS ออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพ และนำฟังก์ชันหลักของธุรกิจไปใช้ เช่น การเรียนรู้และการพัฒนา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริการลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเอาชนะคู่แข่งและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตนเองได้มากขึ้น

"การแต่งตั้ง John เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ 41 ปีของ CGS" Phil Friedman ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CGS กล่าว "CGS ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทเทคโนโลยี และนวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเราตลอดในหลายปีที่ผ่านมา ลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราจัดหาเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของตน John มีฐานรากที่มั่นคงในทั้งสามเวกเตอร์และเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบในการนำธุรกิจของเราไปสู่จุดสูงสุด ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับวิสัยทัศน์ของ John ในการบูรณาการ AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงานของเรา"

ตั้งแต่ Samuel เข้าร่วม CGS ในปี 2016 เขาได้ทำหน้าที่ในบทบาทผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร ซึ่งเขาเป็นผู้นำในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัท นอกจากนี้ เขาจะดูแลการดำเนินงานในระดับโลกในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้วย เขาจะเน้นที่การขับเคลื่อนผลิตภาพ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงบริการลูกค้าของ CGS ให้ดียิ่งขึ้น CGS วางแผนที่จะขยายฐานการดำเนินงานทั่วโลกและนำโซลูชัน AI ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ โดยจะอยู่ภายใต้การนำของ John ความก้าวหน้าเหล่านี้จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด จึงช่วยให้ CGS สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

"ในขณะที่ CGS ยังคงเติบโตและขยับขยายองค์กรไปในระดับโลก ผมหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Phil Friedman ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา อีกทั้งจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานผู้บริหารระดับสูงที่ยอดเยี่ยมของเรา เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเราในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของเรา" Samuel กล่าว "บทใหม่ในการดำเนินงานนี้ถือเป็นโอกาสอันน่าทึ่งในการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรของเราให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตของผลิตภาพและประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ของธุรกิจ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนช่วยในการกำหนดอนาคตของ CGS!"

เกี่ยวกับ CGS

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ CGS ช่วยให้บริษัทระดับโลก บริษัทระดับภูมิภาค และหน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ก้าวล้ำผ่านแอปพลิเคชันทางธุรกิจ การเรียนรู้ขององค์กร และบริการการเอาต์ซอร์ส CGS มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการสร้างโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติของลูกค้า อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นพื้นฐานที่สุดของลูกค้า CGS มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ และมีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.cgsinc.com และติดตามเราได้บน LinkedIn

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.