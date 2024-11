CGS ממנה את ג'ון סמואל לתפקיד מנהל תפעול ראשי כדי לשפר עוד יותר את שירות הלקוחות ולהניע מצוינות תפעולית

ניו יורק, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), ספקית גלובלית של יישומי תוכנה, למידה ארגונית, חוויית לקוח ושירותי מיקור חוץ של תהליכים עסקיים, הודיעה היום כי ג'ון סמואל (John Samuel ) קודם לתפקיד מנהל תפעול ראשי (COO). המינוי משקף את מחויבותה המתמשכת של CGS למצוינות תפעולית בחברה - ובשירות ללקוחותיה המובחרים. לקוחות סומכים על CGS שתתכנן, תיישם ותמטב פונקציות ליבה עסקיות, כגון למידה ופיתוח, ניהול שרשרת אספקה ושירות לקוחות, מה שיאפשר להם לעקוף את המתחרים שלהם תוך התמקדות רבה יותר ביכולות הליבה שלהם.

"מינויו של ג'ון למנהל תפעול ראשי יסמן נקודת מפנה בהיסטוריה בת ארבעים ואחת השנים של CGS", אמר פיל פרידמן (Phil Friedman), מייסד ומנכ"ל CGS. "חברת CGS הוקמה כחברת טכנולוגיה והחדשנות הייתה ליבת ההצלחה שלנו לאורך השנים. הלקוחות שלנו סומכים עלינו שנספק את השילובים הנכונים של טכנולוגיה, אנשים ותהליכים כדי להניע את הצמיחה שלהם. לג'ון יש אחיזה בטוחה בכל שלושת הווקטורים והוא המנהיג המושלם לקחת את העסק שלנו לגבהים חדשים. אני נרגש במיוחד מהחזון של ג'ון לשלב בינה מלאכותית במוצרים, בשירותים ובתפעול שלנו".

מאז שהצטרף ל-CGS ב-2016, סמואל שימש במגוון תפקידי מנהיגות אסטרטגיים, האחרון שבהם כסגן נשיא בכיר, שם הוביל את יוזמות הטרנספורמציה הדיגיטלית של החברה. כמנהל תפעול ראשי, הוא יפקח כעת גם על הפעילות העולמית. הוא יתמקד בקידום פרודוקטיביות, יעילות תפעולית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות כדי לשפר עוד יותר את שירותי הלקוחות של CGS. תחת הנהגתו של ג'ון, CGS מתכננת להרחיב את טביעת הרגל הגלובלית שלה וליישם פתרונות AI חדשניים לשיפור זרימות העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות. פיתוחים אלה יספקו יעילות משופרת ותוצאות אופטימליות, ויבטיחו ש-CGS תמשיך לענות על הצרכים המתפתחים במהירות של לקוחותיה.

"בעוד CGS ממשיכה לצמוח ולהתרחב גלובלית, אני מצפה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המנכ"ל שלנו, פיל פרידמן, וצוות ההנהלה יוצא הדופן שלנו, כדי להוציא לפועל את החזון שלנו להניע חדשנות, לשפר את המצוינות התפעולית ולספק ערך רב יותר ללקוחות ולשותפים שלנו", אמר סמואל. "פרק חדש זה מייצג הזדמנות מדהימה להתאים עוד יותר את המשאבים והכישרון שלנו לסדרי העדיפויות האסטרטגיים שלנו, תוך דחיפת גבולות הפרודוקטיביות והיעילות בכל תחומי העסק. לכבוד הוא לי למלא תפקיד בעיצוב העתיד של CGS!"

