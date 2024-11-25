在 ChatGPT 面世兩週年之際，商學院致力在課堂融入人工智能 (AI) 知識

GMAC 的調查顯示，現在大多數商業課程都以人工智能為教學重點

雷斯頓，維珍尼亞州, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 Graduate Management Admission Council (GMAC) 於上個月發布的調查，超過四分之三的 MBA 和商業碩士課程已將人工智能納入教學計劃，重點關注其在商業道德、決策、實際應用和策略制定中的作用。

自 OpenAI 於 2022 年 11 月下旬推出 ChatGPT 以來，生成式人工智能日漸興起，商學院及時響應，致力滿足有意入讀的學生對人工智能教學內容日益增長的期望，以及僱主預期員工日後具備人工智能相關技能的需求。 今年早些時候，GMAC 對全球 4,000 多名有意入讀商學院的學生進行了調查，結果顯示，認為人工智能是其理想商學院課程重要內容的學生數量大幅增加，目前這一比例已高達 40%。 稍後，GMAC 對全球近 1,000 位企業招募人員 (其中一半來自《財富（Fortune）》世界 500 強公司) 進行的調查表明，僱主雖然目前尚未重視商學院畢業生在人工智能方面的知識，但已經預見人工智能在未來五年將會變得非常重要。

GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示：「毫無疑問，商學院在應對有關科技發展的市場需求方面已經有所進步，同時從未忽視傳授策略思維和解決問題的能力等核心技能。 今年研究生商科課程申請人數激增，證明商學院注重滿足學生需求且步入正軌，幫助畢業生在人工智能普及的世界中提高獲僱主關注的技能。」

「貼地」的方式

為了更了解世界各地的商學院如何將人工智能運用到課程開發、管理流程和策略應用中，GMAC 在 2024 年推出了商業教育中的人工智能案例研究系列。 例如，在麻省理工學院 (MIT) 史隆管理學院 (Sloan School of Management)，學校領導層採取協調一致的「眾包」策略，鼓勵教師積極參與並嘗試新科技。 得益於這種方式，各種項目應運而生，其規模預計將日益擴大，以便廣泛應用，例如課堂聊天機器人、學生參與度監視器和機構用於行政管理問題的工具。 聚焦社群的方式還具有一個顯著優勢：令許多人關注市場並識別快速變化的新開發工具和大好良機。

負責學位課程、教學和學習事務的副院長 Rodrigo Verdi 說：「我們相信，將生成式人工智能融入教學和學習，會令麻省理工學院史隆管理學院與眾不同。 人工智能是提升水準的重要推動因素和機會。 鑑於麻省理工學院本身就處於人工智能發展的前沿，我們打算加倍努力。」

側重生成式人工智能：規模雖小，實力強大

歐洲管理與技術學院 (European School of Management and Technology，ESMT) 位於柏林，由於規模較小，學校慢慢分配了人工智能資源，循序漸進地推動人工智能項目發展，並對未來必需的資源進行規劃。 透過這種方式，他們開發了一個基於自訂生成式預訓練轉換器 (GPT) 的獨特插件系統，該系統為學生支援和學術誠信培訓以及課程開發的教師支援提供個別的介面。

ESMT Berlin 校長 Jörg Rocholl 說：「對於人工智能在學術領域的變革潛力，我們由衷感到興奮。 在 ESMT Berlin，我們的目標是確保整個社群能夠以公平且負責任的方式，享有生成式人工智能科技。 這不僅可以增強我們在研究、教學和營運方面的實力，還將確保我們始終處於商業教育科技發展的前沿。」

關於 GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一個以使命為導向的協會，由全球領先的商學研究生院組成。 GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,300 萬有意申請的學生透過 GMAC 的網站，包括 mba.com，了解 MBA 和商學碩士課程，與世界各地的學校聯絡，準備和報名考試，以及獲取成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司，GMAC 是一個全球性組織，在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

要詳細了解我們的工作，請訪問 www.gmac.com。

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