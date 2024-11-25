Founder Group 有意收購越南可再生能源公司，以擴大東南亞業務

吉隆坡，馬來西亞, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (NASDAQ: FGL) (「Founder Group」或「公司」) 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏系統工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案的頂尖提供商，現欣然宣佈有意收購 VES 1 Joint Stock Company (「VES1」) 的多數股權；VES1 為 VES Joint Stock Company (「VES」) 的附屬機構。 VES 是越南可再生能源領域的先驅，專注於太陽能和風能解決方案，而 VES1 則專注於在全國範圍內發展太陽能項目。

根據有意收購條款，Founder Group 將購入 VES1 約 80% 股份。 VES1 積極參與越南多個太陽能項目。 第一期包括太陽能屋頂項目，總容量為 5.6MWp。 根據 VES1 取得的購電協議 (Power Purchase Agreement，PPA)，如果承購者希望擴大特定地點的太陽能容量，VES1 將擁有優先拒絕權。 按目前評估，VES1 將擁有太陽能項目的優先擴建權，到 2025 年總計安裝 50MWp，儲能達到 60MWh；到 2026 年總計安裝 58MWp，儲能達到 50MWh。 這些項目將大幅提高越南的太陽能和儲能能力。 該協議亦在未來 3 年內向 Founder Group 授予在越南由 VES1 擔保的未來屋頂太陽能和儲能項目的獨家權利。

越南對 2021 至 2030 年的能源發展策略計劃，目的是要令可再生能源於 2030 年佔主要能源結構總量的 15-20%，長期目標則是在 2050 年達到 80-85%。 Grand View Research 數據顯示，到 2030 年，越南太陽能系統市場預計將產生 124 億美元收入，而 2023 至 2030 年期間的複合年增長率 (CAGR) 則預計為 16%。 此外，Expert Market Research 預測，到 2032 年越南太陽能市場規模將達到 33.47 TWh，而 2024 至 2032 年期間的複合年增長率則為 3.1%。

Founder Group Limited 行政總裁 Lee Seng Chi 先生表示：「我們很高興有機會透過策略收購 VES1 的多數股權來擴大我們在東南亞的業務。 VES1 在越南不斷增長的太陽能市場中取得良好業績，其當前和未來的項目儲備亦與我們的策略目標非常吻合。 此次收購提升了我們在可再生能源產業的地位，並使我們能夠獨家獲得屋頂太陽能和儲能領域的關鍵機會，進一步推進我們對可持續能源解決方案的承諾。」

VES Joint Stock Company 董事長兼創始人 Andy Nguyen 則表示：「我們期待與 Founder Group 合作，推進我們的可再生能源解決方案，並且提高業務的可持續發展。 我們將繼續交付多個不同的可再生能源項目，致力為越南策略能源發展計劃作出重大貢獻。」



關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司主要專注於兩個關鍵領域：大型太陽能項目以及商業和工業太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務，推廣環保資源，並實現碳中和。

如欲了解更多公司資訊，請瀏覽 https://www.founderenergy.com.my/。

關於 VES Joint Stock Company

VES 是越南可再生能源產業的領導先驅，專門從事太陽能和風能解決方案的開發、安裝和管理。 憑藉七年多的經驗，VES 已順利交付一系列可再生能源項目，包括為越南海軍、Vietnam Electricity (EVN) 和德國政府的潔淨能源計劃 (Clean Energy Program) 等主要客戶提供太陽能和風力發電裝置。

VES 與 IBC Solar (德國) 和 Libra Energy BV (荷蘭) 等頂級國際合作夥伴聯手，在越南各地推廣可持續能源解決方案。 VES 致力推動潔淨能源，在帶動越南走向可再生資源轉型和支持實現碳中和的全球目標方面發揮關鍵作用。

如欲了解更多公司資訊，請瀏覽 https://ves-vn.com/。

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