SALESmanago przejmuje Leadoo: powstaje największa w Europie platforma do zarządzania zaangażowaniem klientów

Połączenie zaawansowanych narzędzi konwersji Leadoo z kompleksową platformą Customer Engagement SALESmanago

KRAKOW, POLAND, November 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Ważna fuzja w sektorze e-commerce. SALESmanago , wiodąca platforma Customer Engagement (CEP) z siedzibą w Krakowie, ogłasza przejęcie fińskiej platformy konwersji Leadoo . Ten przełomowy ruch na europejskim rynku martech znacząco wzmacnia pozycję SALESmanago - lidera SaaS o polskich korzeniach - w segmencie średnich firm e-commerce i rozszerza zasięg geograficzny firmy o kluczowe rynki północnoeuropejskie.Fuzja z Leadoo, fińskim pionierem konwersji online, oznacza wspólne, imponujące portfolio ponad 3000 klientów. Zintegrowane narzędzie oferuje zaawansowaną personalizację, precyzyjną identyfikację i segmentację potencjalnych klientów oraz skuteczną konwersję odwiedzających w kupujących. Już teraz SALESmanago obsługuje ponad 158 miliardów transakcji miesięcznie, pozwalając markom takim jak Victoria’s Secret, iSpot, Komputronik czy 4F osiągnąć średnio dwudziestokrotny ROI przy konkurencyjnym czasie zwrotu z inwestycji.W połączeniu z innowacyjnymi możliwościami Leadoo w zakresie konwersji, SALESmanago oferuje najlepsze w swojej klasie narzędzia do angażowania i utrzymywania klientów dla branży eCommerce w całej Europie."W obliczu rosnącej fragmentacji rynku martech, dostarczamy średniej wielkości firmom eCommerce kompleksowe, a jednocześnie proste w użyciu narzędzie. Łącząc siły z Leadoo, tworzymy platformę, która nie tylko zwiększa sprzedaż, ale fundamentalnie zmienia sposób, w jaki marki budują relacje ze swoimi klientami. To kolejny krok w realizacji naszej strategii zostania liderem w sektorze Customer Engagement Platform w Europie" - komentuje Brian Plackis-Cheng, dyrektor generalny SALESmanago.Fredrik Rönnlund, dyrektor generalny Leadoo, podkreśla: "Połączenie z SALESmanago to naturalna decyzja biznesowa. Wspólnie możemy zaoferować klientom znacznie większe możliwości rozwoju i lepsze wyniki ich działań marketingowych."John Messamore, Partner SilverTree Equity - właściciela portfolio powyższych firm zauważa: "SALESmanago i Leadoo to fuzja dwóch innowacyjnych platform wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję, otwierając nowe możliwości synergii”.Ravi Sharma z Perwyn dodaje: "Ta inwestycja to dopiero początek. W najbliższych miesiącach planujemy kolejne strategiczne partnerstwa, które umocnią pozycję SALESmanago jako wiodącej platformy CEP w Europie".

