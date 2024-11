سيبو باسيفيك تضيء برج خليفة بمعالم الفلبين الشهيرة

Cebu Pacific video and sound display at Burj Khalifa Cebu Pacific “Fly to Happy, Fly to the Philippines” campaign at Burj Khalifa Cebu Pacific took over Dubai’s Burj Khalifa (L-R) Xander Lao, CEB President and Chief Commercial Officer; Hon. Marford M. Angeles, Philippine Consul General in Dubai; and Michelle de Guzman, CEB Marketing Director during the Burj Khalifa viewing event Crowd watching the Cebu Pacific video ad at Burj Khalifa

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 25, 2024 / EINPresswire.com / -- في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها لشركة فلبينية، أطلقت سيبو باسيفيك (CEB)، الناقل الرائد في الفلبين، عرضًا مرئيًا وصوتيًا مذهلاً على برج خليفة بعنوان "سافر إلى السعادة، سافر إلى الفلبين"، احتفالًا بأبرز الأسباب لزيارة الفلبين في عام 2025.تضمن العرض، الذي تم عرضه على أطول مبنى في العالم، صورا تعكس دفء وابتسامات الشعب الفلبيني، إلى جانب جمال الطبيعة الساحر في الفلبين، بما في ذلك الشواطئ العالمية الشهيرة مثل بوراكاي، بالاوان، وسيبو، بالإضافة إلى مواقع طبيعية خلابة مثل بركان مايون في ليغازبي، وتلال الشوكولاتة في بوهول، وجبل آبو في دافاو.وقال أكساندر لاو، رئيس سيبو باسيفيك ومديرها التجاري: "نشعر بالفخر لمشاركة جزء من وطننا على منصة بهذا الحجم. هذا العرض هو احتفال بفخر الفلبين ودعوة للمسافرين لاستكشاف جمال وثقافة ودفء بلادنا الفريدة."تهدف هذه الحملة إلى دعوة المسافرين من جميع أنحاء العالم لتجربة عجائب الفلبين، وتقديم لمحة مليئة بالحنين للوطن للفلبينيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.ولتوفير هذه التجربة لعدد أكبر من المسافرين، أطلقت سيبو باسيفيك عرضا خاصا على التذاكر من 22 إلى 30 نوفمبر 2024 بأسعار تبدأ من 229 درهمًا إماراتيا لتذكرة اتجاه واحد من دبي إلى مانيلا (لا تشمل الرسوم والضرائب). ويسري العرض للسفر بين 15 يناير و30 يونيو 2025.تعمل سيبو باسيفيك في أكثر من 60 وجهة تغطي آسيا، أستراليا، والشرق الأوسط، وتدير أكبر شبكة داخل الفلبين لتوفير أفضل الروابط بين الجزر من خلال مراكزها في مانيلا، سيبو، كلارك، إيلويلو ودافاو.يمكن للمسافرين من دبي وغيرها من المراكز الدولية الكبرى الآن حجز رحلات مخفضة إلى الفلبين للسفر في أوائل عام 2025 عبر الموقع الإلكتروني www.cebupacificair.com

