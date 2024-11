BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions Premiada com o 2024 Edison Patent Award

ISELIN, N.J., Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uma equipe de cientistas da BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) e da Heesung Catalysts Corporation (HCC) recentemente foi premiada com o 2024 Edison Patent Award do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento de Nova Jersey por sua inovadora tecnologia de Armadilha de Óxido de Nitrogênio (NOx) de Conversão de Três Vias para controle de NOx de corte de combustível em veículos a gasolina. A tecnologia trata bem o NOx sob condições modernas de operação do motor e fornece emissões mais baixas do tubo de escape em comparação com os catalisadores convencionais de conversão de três vias.

A equipe era composta pelos cientistas Xiaolai Zheng e Pat Burk (aposentados) da ECMS, juntamente com os cientistas Jinwoo Song e Jun Lee da HCC.

“Ao integrar uma funcionalidade de armadilha de NOx a um catalisador TWC, a nova tecnologia TWC-NT reduz substancialmente as emissões de NOx e outras espécies tóxicas do tubo de escape”, disse Xiaolai Zheng, cientista principal da New Automotive Catalyst Technologies na ECMS.

“Como benefício, as montadoras podem calibrar veículos de passageiros movidos a gasolina com cortes de combustível mais frequentes para uma melhor economia de combustível, o que também significa menores emissões de CO 2 durante a operação do veículo”, disse Jinwoo Song, Vice-Presidente e Chefe de PD&A, HCC.

“Esta tecnologia foi bem recebida pelos nossos clientes por atender uma necessidade essencial para o mercado”, disse Saeed Alerasool, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da ECMS. “Temos a sorte de ter as melhores mentes técnicas do setor trabalhando para ajudar nossos clientes a cumprir regulamentações de emissões cada vez mais rigorosas e alcançar alta eficiência de combustível. Este prêmio é um testemunho do trabalho duro e dedicação diária deles com a inovação. Temos muito orgulho deles.”

O Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento de Nova Jersey criou a premiação para homenagear o legado de Thomas Edison e usar seu nome para homenagear os inventores e as organizações de pesquisa de Nova Jersey que impulsionam a inovação e continuam a posicionar Nova Jersey como um centro global de inovação. Esta premiação faz parte da missão do Conselho de colaborar com a indústria, a academia e o governo para ampliar e fortalecer o STEM em educação, inovação e economia.

Sobre a BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Aproveitando sua profunda experiência como líder global em catálise e metais preciosos, a BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) atende clientes em muitos setores, incluindo automotivo, aeroespacial, qualidade do ar interno, semicondutores e economia de hidrogênio, e fornece serviços de ciclo completo com sua oferta de comércio e reciclagem de metais preciosos. Com foco nas soluções circulares e sustentabilidade, a ECMS está comprometida em ajudar nossos clientes a criar um mundo mais limpo e sustentável. O nosso novo objetivo de proteger os elementos da vida nos inspira a criar soluções sempre novas. A ECMS opera em 16 países, conta com mais de 4.500 funcionários e 21 locais de produção.

Sobre a BASF

A BASF cria produtos químicos para um futuro sustentável. Combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e a responsabilidade social. Cerca de 112.000 funcionários do Grupo BASF contribuem para o sucesso dos nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é composto por seis segmentos: Produtos Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados, e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de €68,9 bilhões em 2023. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações www.basf.com.

Sobre a Heesung Catalysts Corporation

A Heesung Catalysts Corporation (HCC), uma líder distinta em tecnologia de catalisadores e materiais, está na dianteira com soluções avançadas que melhoram a qualidade do ar e reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Com um compromisso focado em apoiar a mudança global em direção a uma economia neutra em carbono, a HCC está solidificando seu papel na promoção da sustentabilidade ambiental. Com o uso do seu amplo conhecimento e experiência, a HCC fornece soluções personalizadas para os principais setores, incluindo automotivo, marítimo, semicondutores, petroquímicos e cadeia de valor do hidrogênio. A sede da empresa na República da Coreia conta com mais de 550 profissionais dedicados a expandir os limites da inovação em pesquisa, desenvolvimento e produção. Orientada pela visão clara de se tornar uma líder proeminente em tecnologia ecológica, a HCC está comprometida em fornecer soluções sustentáveis e de alto desempenho que atendam às demandas de vários setores, reafirmando sua liderança no setor de tecnologia verde.

