BASF ECMS, 2024 에디슨 특허상 수상

뉴저지주 이슬린, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (이하 바스프 ECMS) 와 (주)희성촉매 (HCC) 과학자들로 구성된 연구팀이 최근 가솔린 차량의 연료 절감 질소산질소산화물 () 제어를 위한 혁신적인 3방향 전환 질소산화물(NOx) 트랩 기술로 뉴저지 연구개발위원회(Research & Development Council of New Jersey, 이하 R&D Council of NJ)로부터 2024 에디슨 특허상(Edison Patent Award)을 수상했다. 이 기술은 최신형 엔진 작동 조건에서 발생하는 NOx를 잘 처리하고 기존의 3방향 전환 촉매 대비 배기관 배출량을 낮추는 효과를 가져다 준다.

연구팀은 바스프 ECMS 소속의 과학연구원인 Xiaolai Zheng과 Pat Burk(은퇴)외에 HCC 소속의 송진우 (Jinwoo Song)와 이준 (Jun Lee)으로 구성되어 이번 결과를 이끌어냈다.

바스프 ECMS의 자동차 촉매 기술 부문 수석 과학자인 Xiaolai Zheng은 “TWC 촉매에 NOx 트랩 기능을 결합시킴으로써 새로운 TWC-NT 기술은 배기관에서 배출되는 NOx 및 기타 독성 배기물질의 배출량을 상당 수준 줄이게 된다."고 설명했다.

HCC의 부사장 겸 RD&A 총괄을 맡고 있는 송진우는 “자동차 제조업체는 가솔린 승용차의 연비 개선을 위해 보다 잦은 빈도로 연료를 차단할 수 있기 때문에 차량 운행 중CO2 배출량을 줄일 수 있다는 이점을 갖는다 ”고 밝혔다.

바스프 ECMS의 연구• 개발 및 애플리케이션 담당 수석 부사장인 Saeed Alerasool은 “이 기술은 시장의 주요 니즈를 충족시켰기에 고객들로부터 긍정적 반응을 얻게 되었다."고 언급했다. 그는 이어 “고객이 더욱 엄격해지는 배기가스 규제를 충족하고 높은 연료 효율성 달성을 이룰 수 있도록 지원하는 업계 최고수준의 기술 인력을 갖추게 되어 행운이라고 생각한다. 이 상은 매일 혁신을 향한 이들의 부단한 노력과 헌신의 증거이며, 우리 팀에 대해 커다란 자긍심을 느낀다.”고 소감을 밝혔다.

뉴저지 연구개발위 (R&D Council of NJ)는 토마스 에디슨의 유산을 기리고 그의 이름을 통해 뉴저지 발명가를 비롯, 혁신을 주도하고 뉴저지가 글로벌 혁신 허브로서 자리매김할 수 있도록 기여하는 연구 기관을 기리기 위해 에디슨 특허상 (Edison Patent Award)을 제정하였다. 이 수상 프로그램은 산업계와 학계, 정부 간 협력을 통해 교육과 혁신, 경제 분야에서 STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 분야를 더욱 성장시키고 강화하기 위한 위원회 미션의 일환으로 운영된다.

BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions 소개

희귀금속 및 촉매 분야에 대한 전문성을 지닌 글로벌 선도업체인 BASF ECMS는 자동차, 항공우주, 실내 공기 청정도 관리, 반도체, 수소 경제 등 다양한 산업 분야의 고객들을 대상으로 희귀금속 거래 및 리사이클링 부문 서비스에서 풀 루프 서비스를 제공하고 있다. 순환 솔루션과 지속 가능성 가치 증진에 주력하는 바스프 ECMS는 고객이 더 깨끗하고 지속 가능한 세상을 구현해 나가는 과정에서 최선을 다해 지원하고 있다. 생명을 유지해 나가는 데 필요한 삶의 요소를 보호하는 것이 회사의 미션이며 이는 신규 솔루션 개발에 영감을 주고 있다. 바스프 ECMS는 전 세계 16개국에 걸쳐 4500명 이상의 구성원들이 함께 하고 있으며 21개의 생산 시설을 가동 중에 있다.

BASF 소개

BASF는 지속 가능한 미래를 위한 화학제품을 생산하고 있다. 경제적 성공과 환경 보호, 사회적 책임을 결합한 비즈니스를 영위하고 있다. BASF 그룹에 몸담고 있는 약 112,000명의 구성원들은 거의 모든 분야와 전 세계 거의 모든 국가에서 고객의 성공에 기여하고 있다. BASF의 포트폴리오는 6개 부문으로 구성되어 있는데 화학, 재료, 산업 솔루션, 표면 기술, 영양 및 관리, 농업 솔루션이다. BASF는 2023년에 689억 유로의 매출을 달성했다. BASF 주식은 프랑크푸르트 증권거래소(BAS)와 미국에서는 미국예탁증서(BASFY)로 거래되고 있다. 자세한 정보는 www.basf.com에서 확인하세요.

Heesung Catalysts Corporation 소개

촉매 및 소재기술 분야를 선도하는 (주)희성촉매 (Heesung Catalysts Corporation, HCC)는 대기 질 개선과 온실가스 배출 저감 기능의 첨단 솔루션으로 성장 중인 기업이다. 탄소 중립 경제로의 글로벌 전환 지원에 주력하고 있는 HCC는 환경 지속 가능성 증진을 위한 역할을 견고히 담당하고 있다. 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 자동차, 해양, 반도체, 석유화학, 수소 가치 사슬 등 주요 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 솔루션을 제공 중이다. 대한민국에 위치한 본사에는 550여 명의 전문가들이 연구, 개발 및 생산 혁신의 경계를 넓히는 데 최선을 다하고 있다. 친환경 기술 분야를 선도하겠다는 명확한 비전을 바탕으로 다양한 산업 분야의 니즈를 충족하는 지속 가능한 고성능 솔루션 제공에 초점을 맞추고 있으며, 친환경 기술 발전의 선두주자로서의 명성을 공고히 하고 있다.

언론 문의 연락처 정보

Joy Zhang

Phone: +86 19121028317

Email: joy.zhang@basf-catalystsmetals.com 추가 문의 연락처 정보

Joe Plahutnik

Phone: +1 7324289602

Email: joseph.plahutnik@basf-catalystsmetals.com

본 보도자료와 관련된 영상은 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

