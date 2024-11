BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions זכתה בפרס אדיסון לפטנטים לשנת 2024

איזלין, ניו ג'רזי, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



צוות המורכב ממדענים של BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) ו- Heesung Catalysts Corporation (HCC) זכה לאחרונה בפרס אדיסון לפטנטים לשנת 2024 מטעם מועצת המחקר והפיתוח של ניו ג'רזי עבור טכנולוגיית לכידת המרה תלת-כיוונית חדשנית של תחמוצת החנקן (NOx) עבור בקרת NOx שמשמשת להקטנת כמות השימוש בדלק ברכבי בנזין. הטכנולוגיה מטפלת היטב ב-NOx בתנאי הפעלה של המנועים המודרניים, ומספקת פליטה נמוכת יותר מצינור הפליטה בהשוואה לזרזי המרה תלת-כיווניים קונבנציונליים.

הצוות כלל את המדענים שאוליי ז'אנג (Xiaolai Zheng) ופט בורק (Pat Burk) (בדימוס) מ-ECMS, יחד עם המדענים ג'נוו סונג (Jinwoo Song) וג'ון לי (Jun Lee ) מ-HCC.

"על ידי שילוב פונקציונליות של מלכודת NOx בזרז TWC, הטכנולוגיה החדשה של TWC-NT מפחיתה באופן משמעותי את פליטת ה-NOx ומינים רעילים אחרים מצינור הפליטה", אמר שאוליי ז'אנג, מדען ראשי לטכנולוגיות זרז רכב חדש ב-ECMS.

"כיתרון, יצרניות הרכב יכולות לכייל רכבי נוסעים המונעים בבנזין עם הפסקות דלק תכופות יותר לחיסכון טוב יותר בדלק, מה שאומר גם פליטת CO 2 נמוכה יותר במהלך פעולת הרכב", אמר ג'ינוו סונג (Jinwoo Song), סגן נשיא וראש RD&A, HCC.

"הטכנולוגיה הזו התקבלה היטב על ידי הלקוחות שלנו מכיוון שהיא מילאה צורך קריטי בשוק", אמר סעיד אלרסול (Saeed Alerasool), סגן נשיא בכיר, מחקר, פיתוח ויישום ב-ECMS. "אנו ברי מזל שיש לנו את המוחות הטכניים הטובים ביותר בתעשייה שעובדים על סיוע ללקוחותינו לעמוד בתקנות פליטה מחמירות יותר ויותר ולהשיג יעילות דלק גבוהה. הפרס הזה הוא עדות לעבודה הקשה שלהם ולמסירות שלהם לחדשנות בכל יום ולא יכולנו להיות גאים יותר בצוות".

מועצת המחקר והפיתוח של ניו ג'רזי ייסדה את פרס אדיסון לפטנטים כדי לכבד את מורשתו של תומאס אדיסון ולהשתמש בשמו כדי לכבד את ממציאי ניו ג'רזי ואת ארגוני המחקר המניעים חדשנות וממשיכים למצב את ניו ג'רזי כמרכז חדשנות עולמי. תוכנית הכרה זו היא חלק ממשימת המועצה לשתף פעולה בין התעשייה, האקדמיה והממשלה כדי להצמיח ולחזק את STEM בחינוך, חדשנות וכלכלה.

אודות BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

תוך מינוף המומחיות העמוקה שלה כמובילה עולמית בקטליזה ומתכות יקרות, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) משרתת לקוחות בתעשיות רבות כולל רכב, תעופה וחלל, איכות אוויר פנימית, מוליכים למחצה וכלכלת מימן, ומספקת שירותי לולאה מלאים עם היצע המסחר והמחזור המתכות היקרות שלה. עם דגש על פתרונות מעגליים וקיימות, ECMS מחויבת לסייע ללקוחותינו ליצור עולם נקי ובר קיימא יותר. הגנה על מרכיבי החיים היא המטרה שלנו וזה מעורר אותנו לפתרונות חדשים תמיד. ECMS פועלת ברחבי העולם ב-16 מדינות עם למעלה מ-4,500 עובדים ו-21 אתרי ייצור.

אודותBASF

ב-BASF אנו יוצרים כימיה לעתיד בר-קיימא. אנו משלבים הצלחה כלכלית עם שמירה על איכות הסביבה ואחריות חברתית. כ-112,000 עובדים בקבוצת BASF תורמים להצלחת לקוחותינו כמעט בכל המגזרים וכמעט בכל מדינה בעולם. הפורטפוליו שלנו כולל שישה מגזרים: כימיקלים, חומרים, פתרונות תעשייתיים, טכנולוגיות פני שטח, תזונה וטיפול ופתרונות חקלאיים. BASF הניבה מכירות של 68.9 מיליארד אירו בשנת 2023. מניות BASF נסחרות בבורסה בפרנקפורט (BAS) וכ-American Depositary Receipts (BASFY) בארצות הברית. מידע נוסף באתר www.basf.com .

אודות Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC), מובילה מכובדת בטכנולוגיית זרזים וחומרים, מתקדמת עם פתרונות מתקדמים המשפרים את איכות האוויר ומפחיתים את פליטת גזי החממה. עם מחויבות ממוקדת לתמיכה במעבר העולמי לכלכלה ניטרלית פחמן, HCC מבססת את תפקידה בקידום קיימות סביבתית. תוך מינוף מומחיות וניסיון רב, HCC מספקת פתרונות מותאמים אישית בתעשיות מפתח, כולל רכב, ימי, מוליכים למחצה, פטרוכימיה ושרשרת הערך של המימן. מטה החברה ברפובליקה של קוריאה הוא ביתם של למעלה מ -550 אנשי מקצוע המסורים לדחיפת גבולות המחקר, הפיתוח וחדשנות הייצור. מונחת על ידי החזון הברור להפוך למובילה בולטת בטכנולוגיה ידידותית לסביבה, HCC מחויבת לספק פתרונות ברי קיימא ובעלי ביצועים גבוהים העונים על הדרישות של תעשיות שונות, ומאשרת מחדש את מנהיגותה במגזר הטכנולוגיה הירוקה.

למידע נוסף – מדיה

Joy Zhang

Phone: +86 19121028317

Email: joy.zhang@basf-catalystsmetals.com

יצירת קשר נוסף

Joe Plahutnik

Phone: +1 7324289602

Email: joseph.plahutnik@basf-catalystsmetals.com

סרטון הנלווה להודעה זו זמין בקישור הבא:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

