CGTN: 'Đối tác vàng': Trung Quốc, Brazil tìm kiếm một thế giới công bằng hơn và một hành tinh bền vững

Bắc Kinh, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN xuất bản một bài viết về kế hoạch của Trung Quốc và Brazil nhằm tìm kiếm một thế giới công bằng hơn và một hành tinh bền vững.

Năm 2014, thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và Brazil về dự án truyền tải điện siêu cao áp (UHV) Belo Monte đã được ký kết. Siêu dự án này có phạm vi trên một khu vực rộng lớn, trải dài hơn 2.000 km qua các khu rừng mưa nhiệt đới và sông ngòi.

Tạo ra một “đường truyền tải điện cao tốc” nối liền miền bắc và miền nam Brazil, dự án không chỉ cung cấp đủ điện cho các trung tâm công nghiệp mà còn giải quyết được vấn đề thiếu điện cho hơn 22 triệu người Brazil, chiếm khoảng 10% dân số cả nước.

Đến nay, dự án đã truyền tải 180 terawatt giờ thủy điện, tiết kiệm 64 triệu tấn than tiêu chuẩn, hoặc tương đương với việc cắt giảm 170 triệu tấn khí thải CO2. Dự án này là một thành tựu lớn của mối quan hệ hợp tác Trung Quốc-Brazil trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

Phát biểu với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG), Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết: “Trung Quốc đang tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra của Brazil”.

Trong cuộc hội đàm với ông Lula hôm thứ Tư tại Brasilia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Brazil với tư cách là “đối tác vàng” giúp đỡ lẫn nhau để thành công và tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại.

Hai quốc gia đã nâng tầm mối quan hệ thành một cộng đồng Trung Quốc-Brazil chia sẻ tương lai vì một thế giới công bằng hơn và một hành tinh bền vững hơn, đồng thời nhất trí điều chỉnh Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường cho phù hợp với các chiến lược phát triển của Brazil.

'Đối tác vàng'

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Brazil. Trong nửa thế kỷ qua, hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hợp tác kinh tế và thương mại, tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil trong 15 năm liên tiếp và là nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng, trong khi Brazil từ lâu đã là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latinh. Theo thống kê, giá trị nhập khẩu hằng năm của Trung Quốc từ Brazil trong 3 năm qua luôn ở mức trên 100 tỷ đô la Mỹ.

Ngoài hoạt động sản xuất và giao thương hàng hóa theo cách truyền thống, các công ty Trung Quốc còn tích cực tham gia vào những dự án năng lượng tái tạo ở Brazil, bao gồm các dự án thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Sự tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế xanh này đã góp phần đa dạng hóa và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đầu tư Trung Quốc-Brazil.

Hoạt động trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Brazil cũng phát triển mạnh, giúp củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, thành phố Recife của Brazil đã chỉ định năm 2024 là "Năm Trung Quốc" nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các mối quan hệ văn hóa.

Ông Tập kêu gọi hai quốc gia tiếp tục tăng cường phối hợp trong các chiến lược phát triển và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm hàng không vũ trụ, khoa học và công nghệ nông nghiệp và năng lượng sạch, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Brazil trong công cuộc giảm nghèo.

Theo ông Lula, các chiến lược phát triển giữa Brazil và Trung Quốc khi được tăng cường hiệp lực sẽ góp phần to lớn vào quá trình tái công nghiệp hóa của Brazil, đồng thời là tấm gương về sự đoàn kết, hợp tác và cùng có lợi giữa các nước đang phát triển.

Thế giới công bằng hơn, hành tinh bền vững

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và Brazil đang phối hợp chặt chẽ và nhất quán trong các khuôn khổ đa phương, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc, G20 và BRICS, về các vấn đề quan trọng, bao gồm cả quản trị toàn cầu và biến đổi khí hậu, nâng cao tiếng nói của các quốc gia đang phát triển và bảo vệ lợi ích của các thị trường mới nổi.

Hồi tháng 5, Trung Quốc và Brazil đã cùng đưa ra nhận thức chung bao gồm 6 điểm về cách giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraina và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, hai quốc gia cùng với một số quốc gia khác ở Nam bán cầu đã thành lập nhóm “Những người bạn vì hòa bình” để hướng tới cuộc khủng hoảng, với mục tiêu tập hợp nhiều tiếng nói hơn cho hòa bình.

Về giảm nghèo, cả hai quốc gia đều quyết tâm giải quyết các thách thức và sẵn sàng chia sẻ giải pháp của mình với các nước khác.

Song song với việc ca ngợi hai quốc gia ngày càng trở thành lực lượng tích cực vì hòa bình, ông Tập kêu gọi Trung Quốc và Brazil thể hiện sức mạnh của mình để bảo vệ hòa bình và công lý thế giới, đồng thời cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu liên quan đến tương lai và vận mệnh của nhân loại.

Ông cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Để biết thêm thông tin và xem toàn văn bài viết, vui lòng nhấp vào https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html

Liên hệ: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.