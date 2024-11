Carlos Parrandero Proyecto Anuncia Nuevo Sencillo “Paz” con Barbara Vander y Álbum Navideño “Navidaddy”

Elizer Sawiak y Barbara Vander de Carlos Parrandero Proyecto Elizer Sawiak y Barbara Vander de Carlos Parrandero Proyecto Elizer Sawiak y Barbara Vander de Carlos Parrandero Proyecto

Renueva tu lista de reproducción navideña con nuevas canciones de ritmo latino.

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, November 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Carlos Parrandero Proyecto, conocido por su peculiar y renovadora aproximación a la música latina, ha decidido dar un giro único a las celebraciones navideñas con el lanzamiento de "Navidaddy". Este nuevo álbum nace del deseo de refrescar las listas de reproducción navideñas con canciones originales que hablan directamente al corazón latino, alejándose de las típicas interpretaciones festivas para ofrecer una perspectiva fresca y auténtica de la temporada.Tras el éxito de su álbum debut "Verano con X" el verano pasado y una serie de exitosos sencillos que le siguieron, el colectivo ahora presenta "Navidaddy", disponible desde el 7 de noviembre. El álbum está precedido por el conmovedor sencillo "Paz", una colaboración con la talentosa Barbara Vander. Esta canción, que fusiona elementos del vallenato con un mensaje universal de esperanza, ha resonado profundamente con el público en medio del actual panorama global."Nuestro deseo navideño es que 'Paz' sirva como catalizador para el entendimiento y el amor entre todas las personas", comparte Carlos. "La voz extraordinaria de Barbara Vander eleva el mensaje de la canción a nuevas alturas.""Navidaddy" presenta siete temas originales que capturan el espectro completo de emociones navideñas, incluyendo:"Navidad en mi Barrio" - Una celebración pop de las tradiciones familiares Tu Amor " - Una fusión pop-R&B sobre el regalo más valioso"La Distancia" - Una reflexión sobre la añoranza durante las fiestas Aquí Estaré " - Una moderna balada pop sobre conexiones duraderas"Dime (No Me Digas)" - Un tema alegre que captura la anticipación festiva Hombre de Rojo " - Una cumbia festiva que celebra las tradiciones de Santa ClausEl álbum representa la visión única del colectivo para la música latina contemporánea, mezclando géneros desde Pop hasta Cumbia, Vallenato, Tropical y Bossa Nova en una experiencia navideña completamente nueva.Sobre Carlos Parrandero Proyecto:Carlos Parrandero Proyecto es una iniciativa musical única que reúne a músicos, cantantes y productores apasionados y talentosos de todo el mundo. Su misión es crear algo nuevo - familiar pero innovador - empujando los límites de la música PopLatin. Desde el lanzamiento de su álbum debut "Verano con X" en 2024, el colectivo ha continuado cautivando al público con una serie de sencillos populares que han consolidado su posición como una fuerza innovadora en la escena musical latina.

