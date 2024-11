ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)、ミームコイン (Memecoin) トレーディングツールキットを発表し、市場急騰の中、ソラナ (Solana) のトレーダーを支援

ビットゲットウォレット、11月のミームコインブームの中、高度な取引戦略を可能にするミームコイン取引ツールキットを発表

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3ノンカストディアルウォレットの大手であるビットゲットウォレットは、高騰しているミームコインのトレンドをナビゲートするツールに対する需要の高まりに対応するため、包括的なミームコイントレーディングツールキットを発表した。

過去3ヶ月間、ソラナとベース (Base) は、活発な活動があるミームコインコミュニティとソラナのエコシステムに参加するプロジェクトに後押しされて米ドル建てのブリッジされたネットフローをリードしており、新たなチャンスを掴もうとするトレーダーの間で大きな期待が巻き起こっている。 毎日何千ものミームコインが市場に溢れている中で、このダイナミックな状況をナビゲートするにあたり、トークンの選択肢が極めて多いこと、感情的な意思決定、市場の極端なボラティリティなどの課題が生じている。 ビットゲットウォレットのミームコイン取引ツールキットは、オールインワンのソリューションを提供し、将来性の高いトークンを発見し、データ主体の意思決定を行い、複数のチェーン間でシームレスな取引を実行するための強力なツールをユーザーに提供し、より高い信頼性と効率で取引できるようにする。

このツールキットの中核となるのは、ミームコインのライフサイクルのさまざまな段階に合わせた強力な発見ツール、ミームX (MemeX) とホットピックス (Hot Picks) である。 ミームXは超早期の機会に焦点を当て、時価総額が100万ドル (約1億5,500万円) 未満の新しくローンチされたトークンを特定し、トレーダーが新興プロジェクトをその発展早期に把握できるよう支援する。 ホットピックスは、ブロックチェーンデータ、ソーシャルメディアのトレンド、スマートマネーのシグナルをブレンドすることで、時価総額が1,000万ドル (約15億5,000万円) 未満のトークンをキュレートし、大きな成長の可能性を秘めたトークンにスポットライトを当てる。 これらの機能を組み合わせることで、新しいプロジェクトが数多く流入している中で有望なトークンを発見するプロセスを簡素化する。 11月21日現在、ホットピックスはトップパフォーマンスを達成し目覚ましい成長を遂げているミームコインを特定している: PNUTは2,424,652%、BANは28,641%、GOATは35,881%、ACTは6,270%、CHILLGUYは11,605.58%の急上昇を遂げている。

ビットゲットウォレットでは、戦略的な取引をしたいトレーダーのために、売買マーカー付きのリアルタイムKラインチャートと詳細なトークンダッシュボードを含むプロ級の分析を提供している。 これらのダッシュボードは、時価総額、流動性トレンド、取引量、ソーシャルメディアセンチメントなどの包括的な洞察を提供し、ユーザーが投機を超えた取引を行えるよう支援する。 ビットゲットウォレット・スワップ (Bitget Wallet Swap)機能は、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ、ベースなど、ネットワーク全般で競争力のある価格とクロスチェーン機能を提供し、ユーザーが効率的に取引を実行できるようにしている。 インスタントスワップ (Instant Swap) モードやガス代借り入れのような高度なオプションは、遅い取引や不十分なガス代による機会損失を防ぐことで、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させる。 非中央型集権型ノンカストディアルウォレットであるビットゲットウォレットは、ユーザーがオンチェーン資産を完全にコントロールできるようにし、取引のセキュリティを保護する。

ビットゲットウォレットのCOOであるアルビン・カン (Alvin Kan) は次のように述べている。「ミームコインが大きな動きを後押ししており、特にソラナでは、強力なコミュニティと革新的なデベロッパーが市場を活性化させています。 しかし、トークンの過負荷や市場操作など、このスペースでは課題が山積みになっています。 ビットゲットウォレットのツールキットは、トレーダーが戦略的にミームコインを発見、分析、取引するために必要としているツールを提供し、この急速に進化する状況に自信を持って対応できるようにします。」 ビットゲットウォレットは、これらの重要なニーズに応えることで、主要ネットワークでミームコインの波に乗ることを目指すトレーダーにとって重要なリソースとなる。

ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットはWeb3の本拠であり、無限の可能性を1つのノンカストディアルウォレットに統合している。 資産運用、即時スワップ、リワード、ステーキング、取引ツール、ライブ市場データ、DAppブラウザ、NFTマーケットプレイスなど、包括的なオンチェーンサービスを提供しており、そのユーザー数は4,000万人を超えている。 初心者から上級トレーダーまで、すべての人のために設計され、ニーモニック、MPC、AAウォレットオプションに対応している。 100を超えるブロックチェーン、20,000以上のDApps、500,000以上のトークンと接続されているビットゲットウォレットは、数百のDEXとクロスチェーンブリッジを介したシームレスなマルチチェーン取引を可能にし、デジタル資産のための3億ドル (約460億円) の保護資金も備えている。

ビットゲットウォレット・ライト (Bitget Wallet Lite)を体験し、ビットゲットウォレット・ライト (Bitget Wallet Lite) についてのニュースで最新ニュースを入手。

