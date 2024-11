Bitget Wallet Melancarkan Kit Alat Dagangan Memecoin untuk Memperkasa Pedagang Solana Di Tengah Lonjakan Pasaran

Bitget Wallet Melancarkan Alat Kit Dagangan Memperkasa Strategi Dagangan Termaju Di Tengah Ledakan Memecoin November

VICTORIA, Seychelles, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, pelopor dompet Web3 bukan jagaan, telah melancarkan kit alat dagangan memecoin bagi memenuhi permintaan terhadap alat untuk mengharungi trend memecoin yang semakin melonjak.

Sepanjang tiga bulan lepas, Solana dan Base telah menerajui aliran bersih yang direntas dalam USD, didorong oleh komuniti memecoin dan projek yang sedang berkembang maju menyertai ekosistem Solana, yang telah mencetuskan keterujaan dalam kalangan pedagang yang tidak sabar-sabar hendak merebut peluang baharu. Dengan ribuan memecoin membanjiri pasaran harian, mengharungi landskap dinamik ini memberikan cabaran seperti pilihan token yang banyak, pembuatan keputusan yang penuh emosi dan ketidakstabilan pasaran melampau. Kit alat dagangan memecoin Bitget Wallet menawarkan penyelesaian semua dalam satu, melengkapi pengguna dengan alatan berkuasa untuk menemukan token berpotensi tinggi, membuat keputusan berdasarkan data dan melaksanakan dagangan yang lancar merentasi berbilang rantaian, memperkasa mereka untuk berdagang dengan lebih yakin dan lebih cekap.

Teras kit alat ialah MemeX dan Hot Picks, alat penemuan berkuasa yang disesuaikan dengan peringkat yang berbeza-beza dalam kitaran hayat memecoin. MemeX memberi tumpuan kepada peluang ultra awal, mengenal pasti token yang baharu dilancarkan dengan had pasaran di bawah $1 juta untuk membantu pedagang menawan projek yang baharu muncul sebelum projek itu mendapat daya tarikan. Hot Picks menyusun token dengan had pasaran di bawah $10 juta menggabungkan data rantaian blok, arah aliran media sosial dan isyarat wang pintar untuk menyerlahkan token yang mempunyai potensi pertumbuhan yang ketara. Bersama-sama, ciri-ciri ini memudahkan proses menemukan token yang berpotensi tatkala kemasukan projek baharu. Sehingga 21 November, Hot Picks mengenal pasti memecoin berprestasi tinggi dengan pertumbuhan yang luar biasa: PNUT melonjak 2,424,652%, BAN 28,641%, GOAT 35,881%, ACT 6,270% dan CHILLGUY 11,605.58%.

Bagi mereka yang ingin berdagang secara strategik, Bitget Wallet menyediakan analisis gred profesional, termasuk carta K-line masa nyata dengan penanda beli/jual dan papan pemuka token terperinci. Papan pemuka ini menyampaikan pandangan yang komprehensif, seperti permodalan pasaran, arah aliran kecairan, volum dagangan dan sentimen media sosial, membantu pengguna melangkaui perdagangan spekulatif. Ciri Bitget Wallet Swap memastikan pengguna dapat menjalankan dagangan dengan cekap, menawarkan harga yang kompetitif dan fungsi rentas rantaian merentasi rangkaian seperti Ethereum, Solana dan Base. Pilihan lanjutan seperti mod Pertukaran Segera dan peminjaman yuran gas meningkatkan lagi pengalaman pengguna dengan mencegah peluang yang terlepas akibat transaksi yang perlahan atau yuran gas yang tidak mencukupi. Sebagai dompet bukan jagaan yang terpencar, Bitget Wallet memastikan pengguna mempunyai kawalan penuh kepada aset dalam rantaian mereka, melindungi keselamatan dagangan mereka.

Alvin Kan, COO Bitget Wallet, menekankan, "Memecoin memacu aktiviti penting, terutamanya di Solana, tempat komuniti yang kukuh dan pembangun inovatif sedang menghidupkan semula pasaran. Walau bagaimanapun, ruang itu penuh dengan cabaran, daripada lebihan token kepada manipulasi pasaran. Kit alat Bitget Wallet melengkapkan pedagang dengan alatan yang diperlukan untuk menemukan, menganalisis dan berdagang memecoin secara strategik, memperkasakan mereka untuk menavigasi landskap yang berkembang pesat ini dengan penuh keyakinan." Dengan menangani keperluan kritikal ini, Bitget Wallet meletakkan dirinya sebagai sumber penting untuk pedagang yang berhasrat untuk mengikut arus memecoin di rangkaian terkemuka.

Tentang Bitget Wallet

Bitget Wallet ialah perumah Web3, menyatukan kemungkinan yang tidak berkesudahan dalam satu dompet bukan jagaan. Dengan lebih 40 juta pengguna, ia menawarkan perkhidmatan dalam rantaian yang komprehensif, termasuk pengurusan aset, pertukaran segera, ganjaran, pertaruhan, alat dagangan, data pasaran langsung, penyemak imbas DApp dan pasaran NFT. Direka untuk semua orang daripada pemula hingga pedagang maju, ia menyokong pilihan dompet mnemonik, MPC dan AA. Dengan sambungan kepada lebih 100 rantaian blok, 20,000 DApp dan 500,000 token, Bitget Wallet membolehkan dagangan berbilang rantaian yang lancar merentasi beratus-ratus DEX dan jambatan rentas rantaian, bersama-sama dengan dana perlindungan $300 juta untuk aset digital anda.

Alami Bitget Wallet Lite dan ikuti Bitget Wallet Lite News untuk kemas kini.

Untuk maklumat lanjut, lawati: Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi media.web3@bitget.com

Gambar yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/713dc4d3-e042-4c57-83b2-67535e59ce3e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.