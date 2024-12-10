XS.com 成為香港Traders Fair官方贊助商，行業領導者再展風采
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技及金融服務提供者 XS.com 隆重宣佈，成為香港Traders Fair的 官方贊助商。這一備受期待的盛會由 FINEXPO 主辦，將於 2024年12月14日 在香港著名的九龍東皇冠假日酒店舉行。
香港Traders Fair將彙聚來自當地的行業領袖、交易者、合作夥伴及金融專業人士。XS.com憑藉眾多企業及個人獎項以及強大的全球影響力而聲名遠揚，一直是金融領域值得信賴的品牌。
針對此次贊助，XS.com 集團首席商務官 Wael Hammad 表示：
“我們很榮幸成為香港Traders Fair的官方贊助商。這一活動是與交易者溝通、展示創新解決方案以及介紹 XS.com 團隊的絕佳機會。我們期待與與會者互動，分享見解，建立助力交易者成功的緊密聯繫。”
作為金融服務領域的領軍者，XS.com 對香港Traders Fair的贊助彰顯了其推動交易和金融科技社區創新與深入交流的堅定承諾。通過與 FINEXPO 的合作，XS.com 致力於通過促進協作，為與會者帶來寶貴的行業見解並推動行業增長。
活動期間，XS.com 將在 M15-2 展位與B8 休息室恭候各位與會者的蒞臨，展示一系列滿足當代交易者不斷變化需求的創新工具與服務。
XS.com 專家團隊將進行現場演示並和討論，讓與會者親身體驗公司的解決方案如何優化交易策略。
與會者還將有機會直接與 XS.com 團隊面對面交流，從中汲取推動公司成功的專業知識與經驗。
香港Traders Fair提供豐富的活動內容，包括教育研討會、專題演講以及交流機會。XS.com 的積極參與再次表明了其支援交易社區，並為交易者提供不斷發展與成功所需資源的承諾。
FINEXPO 執行長 Shorena Jejeia 激動地表示：
“我們非常高興 XS.com 能成為香港Traders Fair的官方贊助商。他們的加入為活動帶來了巨大價值，我們期待他們為與會者和更廣闊的金融社區提供寶貴的見解和支援。”
XS.com 對香港Traders Fair的贊助體現了其推動合作、分享專業知識並促進交易行業發展的決心。歡迎與會者屆時蒞臨M15-2展位與B8休息室，與 XS.com 團隊進行深入交流，獲取行業見解與寶貴資源，共同探索未來發展機遇。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
XS Editorial Team
香港Traders Fair將彙聚來自當地的行業領袖、交易者、合作夥伴及金融專業人士。XS.com憑藉眾多企業及個人獎項以及強大的全球影響力而聲名遠揚，一直是金融領域值得信賴的品牌。
針對此次贊助，XS.com 集團首席商務官 Wael Hammad 表示：
“我們很榮幸成為香港Traders Fair的官方贊助商。這一活動是與交易者溝通、展示創新解決方案以及介紹 XS.com 團隊的絕佳機會。我們期待與與會者互動，分享見解，建立助力交易者成功的緊密聯繫。”
作為金融服務領域的領軍者，XS.com 對香港Traders Fair的贊助彰顯了其推動交易和金融科技社區創新與深入交流的堅定承諾。通過與 FINEXPO 的合作，XS.com 致力於通過促進協作，為與會者帶來寶貴的行業見解並推動行業增長。
活動期間，XS.com 將在 M15-2 展位與B8 休息室恭候各位與會者的蒞臨，展示一系列滿足當代交易者不斷變化需求的創新工具與服務。
XS.com 專家團隊將進行現場演示並和討論，讓與會者親身體驗公司的解決方案如何優化交易策略。
與會者還將有機會直接與 XS.com 團隊面對面交流，從中汲取推動公司成功的專業知識與經驗。
香港Traders Fair提供豐富的活動內容，包括教育研討會、專題演講以及交流機會。XS.com 的積極參與再次表明了其支援交易社區，並為交易者提供不斷發展與成功所需資源的承諾。
FINEXPO 執行長 Shorena Jejeia 激動地表示：
“我們非常高興 XS.com 能成為香港Traders Fair的官方贊助商。他們的加入為活動帶來了巨大價值，我們期待他們為與會者和更廣闊的金融社區提供寶貴的見解和支援。”
XS.com 對香港Traders Fair的贊助體現了其推動合作、分享專業知識並促進交易行業發展的決心。歡迎與會者屆時蒞臨M15-2展位與B8休息室，與 XS.com 團隊進行深入交流，獲取行業見解與寶貴資源，共同探索未來發展機遇。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力於策劃並打造全球範圍內的會議、論壇、峰會、演出、展覽、節慶、博覽會和頒獎典禮。
FINEXPO 始終追求更高的目標，在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、南非、埃及、烏克蘭、俄羅斯、中國、拉脫維亞和賽普勒斯等世界各地舉辦精彩紛呈的系列活動。
FINEXPO 舉辦的每一場活動都獨具匠心，既完美又符合業內人士的常識。
FINEXPO 國際活動對金融業數百家公司的發展產生了深遠的影響。如今，它的活動吸引了市場領導者、政府代表和頂級專業人士的聚集，也成為成千上萬份合同的簽署地，為全球金融和其他技術的進步發揮著重要的推動作用。
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