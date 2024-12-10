XS.com 成为香港Traders Fair官方赞助商，行业领导者再展风采
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技及金融服务提供商 XS.com 隆重宣布，成为香港Traders Fair的 官方赞助商。这一备受期待的盛会由 FINEXPO 主办，将于 2024年12月14日 在香港著名的九龙东皇冠假日酒店举行。
香港Traders Fair将汇聚来自当地的行业领袖、交易者、合作伙伴及金融专业人士。XS.com凭借众多企业及个人奖项以及强大的全球影响力而声名远扬，一直是金融领域值得信赖的品牌。
针对此次赞助，XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 表示：
“我们很荣幸成为香港Traders Fair的官方赞助商。这一活动是与交易者沟通、展示创新解决方案以及介绍 XS.com 团队的绝佳机会。我们期待与与会者互动，分享见解，建立助力交易者成功的紧密联系。”
作为金融服务领域的领军者，XS.com 对香港Traders Fair的赞助彰显了其推动交易和金融科技社区创新与深入交流的坚定承诺。通过与 FINEXPO 的合作，XS.com 致力于通过促进协作，为与会者带来宝贵的行业见解并推动行业增长。
活动期间，XS.com 将在 M15-2 展位与B8 休息室恭候各位与会者的莅临，展示一系列满足当代交易者不断变化需求的创新工具与服务。
XS.com 专家团队将进行现场演示并和讨论，让与会者亲身体验公司的解决方案如何优化交易策略。
与会者还将有机会直接与 XS.com 团队面对面交流，从中汲取推动公司成功的专业知识与经验。
香港Traders Fair提供丰富的活动内容，包括教育研讨会、专题演讲以及交流机会。XS.com 的积极参与再次表明了其支持交易社区，并为交易者提供不断发展与成功所需资源的承诺。
FINEXPO 首席执行官 Shorena Jejeia 激动地表示：
“我们非常高兴 XS.com 能成为香港Traders Fair的官方赞助商。他们的加入为活动带来了巨大价值，我们期待他们为与会者和更广阔的金融社区提供宝贵的见解和支持。”
XS.com 对香港Traders Fair的赞助体现了其推动合作、分享专业知识并促进交易行业发展的决心。欢迎与会者届时莅临M15-2展位与B8休息室，与 XS.com 团队进行深入交流，获取行业见解与宝贵资源，共同探索未来发展机遇。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
XS Editorial Team
香港Traders Fair将汇聚来自当地的行业领袖、交易者、合作伙伴及金融专业人士。XS.com凭借众多企业及个人奖项以及强大的全球影响力而声名远扬，一直是金融领域值得信赖的品牌。
针对此次赞助，XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 表示：
“我们很荣幸成为香港Traders Fair的官方赞助商。这一活动是与交易者沟通、展示创新解决方案以及介绍 XS.com 团队的绝佳机会。我们期待与与会者互动，分享见解，建立助力交易者成功的紧密联系。”
作为金融服务领域的领军者，XS.com 对香港Traders Fair的赞助彰显了其推动交易和金融科技社区创新与深入交流的坚定承诺。通过与 FINEXPO 的合作，XS.com 致力于通过促进协作，为与会者带来宝贵的行业见解并推动行业增长。
活动期间，XS.com 将在 M15-2 展位与B8 休息室恭候各位与会者的莅临，展示一系列满足当代交易者不断变化需求的创新工具与服务。
XS.com 专家团队将进行现场演示并和讨论，让与会者亲身体验公司的解决方案如何优化交易策略。
与会者还将有机会直接与 XS.com 团队面对面交流，从中汲取推动公司成功的专业知识与经验。
香港Traders Fair提供丰富的活动内容，包括教育研讨会、专题演讲以及交流机会。XS.com 的积极参与再次表明了其支持交易社区，并为交易者提供不断发展与成功所需资源的承诺。
FINEXPO 首席执行官 Shorena Jejeia 激动地表示：
“我们非常高兴 XS.com 能成为香港Traders Fair的官方赞助商。他们的加入为活动带来了巨大价值，我们期待他们为与会者和更广阔的金融社区提供宝贵的见解和支持。”
XS.com 对香港Traders Fair的赞助体现了其推动合作、分享专业知识并促进交易行业发展的决心。欢迎与会者届时莅临M15-2展位与B8休息室，与 XS.com 团队进行深入交流，获取行业见解与宝贵资源，共同探索未来发展机遇。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于FINEXPO
自2002年起，FINEXPO（FE.SG）一直致力于策划并打造全球范围内的会议、论坛、峰会、演出、展览、节庆、博览会和颁奖典礼。
FINEXPO 始终追求更高的目标，在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、韩国、南非、埃及、乌克兰、俄罗斯、中国、拉脱维亚和塞浦路斯等世界各地举办精彩纷呈的系列活动。
FINEXPO 举办的每一场活动都独具匠心，既完美又符合业内人士的常识。
FINEXPO 国际活动对金融业数百家公司的发展产生了深远的影响。如今，它的活动吸引了市场领导者、政府代表和顶级专业人士的聚集，也成为成千上万份合同的签署地，为全球金融和其他技术的进步发挥着重要的推动作用。
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