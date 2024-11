Fortschrittliche Elektrofahrzeuge aus der Türkei für Europa – keine Autos, sondern „Smart Devices“

LONDON, UNITED KINGDOM, November 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Die globale Technologiemarke und Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen, Togg, ein Vorreiter in der Türkei, ist das neue Unternehmen, das vor Kurzem in der Fernsehsendung „A Moment With“ auf WELT.de vorgestellt wurde. Togg-CEO Herr Gürcan Karakaş trifft sich mit dem Fernsehmoderator Ali Aslan in der Produktionsstätte des Start-ups in Gemlik, Türkei.Gegründet im Jahr 2018, startete Togg 2023 in der Türkei und wird 2025 mit der Auslieferung seines ersten Smart Device in Europa beginnen. Deutschland wird der erste Exportmarkt sein, in dem sowohl der Elektro-SUV T10X als auch der Fastback T10F bestellt werden können.In der Folge gibt Gürcan Karakaş Einblicke in die Vision von Togg, die Herausforderungen und die Chancen, die sich einem neuen Start-up in Europa bieten. Karakaş bezeichnet die Produkte der Marke als „Smart Devices“ und nicht als Autos und gibt außerdem spannende Einblicke in die Zukunft der ersten türkischen Marke für smarte Mobilität.Togg verfolgt das Ziel, mehr als nur das Smart Device selbst zu bauen. Die Ambition des Unternehmens ist es, ein offenes und zugängliches Ökosystem rund um seine Smart Devices und digitalen Produkte aufzubauen – und dabei den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen, mit einem speziellen Fokus auf nachhaltige Lösungen.Der erfolgreiche Start der Marke in der Türkei im vergangenen Jahr spiegelt sich in den über 175.000 Vorbestellungen wider, die Togg in nur neun Tagen registrierte. Bereits in den ersten vier Stunden nach der Öffnung der Auftragsbücher gingen mehr Vorbestellungen für das Device ein als im Jahr 2022 im gesamten türkischen Markt an Elektrofahrzeugen verkauft wurde.Der Beitrag zeigt Aslan, wie er die 60 Hektar große Fabrik von Togg besichtigt und Karakaş zur Vision des Unternehmens für seine Smart Devices, zum Mehrwert für die Gesellschaft und zum Nutzen der digitalen Erlebnisplattform Trumore für europäische Kunden befragt. Karakaş erklärt u.a., wie Togg mehr als 2.000 Anwendungsszenarien analysiert hat, bevor es seine eigene cloudbasierte Technologie entwickelte. „A Moment with Gürcan Karakaş“ wurde erstmals am 21. November 2024 veröffentlicht und ist unter [URL einfügen] verfügbar.Weitere Informationen zu Togg finden Sie unter: https://www.togg.eu/ Über ToggTogg wurde 2018 als türkische USE CASE MobilityMarke mit Hauptsitz in Gebze, Türkei gegründet. Der europäische Sitz von Togg befindet sich in Stuttgart. Gemeinsam mit den beiden Untermarken Trugo und Trumore entwickelt Togg ein Ökosystem rund um intelligente und vernetzte Mobilität, welches sich aus neuen Technologien, Dienstleistungen, Nutzererfahrungen und Geschäftsmodellen zusammensetzt. Togg ist ein Joint Venture aus der Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. und der Union der Kammern und Warenbörsen (TOBB) Türkei.Der T10X, ist ein Smart Device, ein C-SUV und das erste europäische Modell von Togg, welches in 2025 auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt werden soll. Togg fokussiert sich auf fortschrittliche Mobilitätserlebnisse und plant bis 2032 in Europa insgesamt eine Million Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.togg.eu/

TOGG | Wie das türkische Mobilitäts-Unternehmen Togg in Europa Wellen schlagen will

