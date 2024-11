Óscar Díez se incorpora como nuevo Senior Advisor a Coinscrap Finance

Óscar Díez, nuevo senior advisor de Coinscrap Finance

Este nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de consolidación de la compañía en América Latina con un ejecutivo con gran experiencia en la región.

Es un honor unirme a Coinscrap Finance en un momento tan crucial para el desarrollo de los servicios financieros en la región.” — Óscar Díez

PONTEVEDRA, GALICIA, SPAIN, November 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Coinscrap Finance , fintech europea con presencia en Latinoamérica, ha anunciado la incorporación de Óscar Díez como nuevo Senior Advisor. Con más de 25 años de experiencia internacional en Europa y América Latina, Diez aportará su vasta trayectoria en consultoría estratégica y transformación digital al equipo de la compañía española.“Es un honor unirme a Coinscrap Finance en un momento tan crucial para el desarrollo de los servicios financieros en la región. Estoy entusiasmado por trabajar junto a un equipo tan dinámico y comprometido, y contribuir al crecimiento de la empresa mediante la innovación y la implementación de estrategias que potencien su liderazgo en el mercado.” señaló Díez.En su trayectoria profesional, el nuevo Senior Advisor ha trabajado con destacadas entidades financieras y compañías de consumo, implementando estrategias que generaron impacto significativo en ingresos y EBITDA. Entre sus roles más destacados se encuentra su posición como CEO de Indra y Minsait en México, donde lideró un equipo de más de 4,000 profesionales, transformando el posicionamiento de la compañía en el sector de consultoría tecnológica. Además, es Co-Founder de Rubrick, un fondo tokenizado de Real Estate basado en blockchain, y Presidente de Saurus Capital, su fondo de capital privado.“La incorporación de Óscar Díez como Senior Advisor marca un momento decisivo para Coinscrap Finance. Su amplia experiencia asesorando a entidades financieras en Europa y Latinoamérica, aporta un gran valor a nuestro equipo. Con su respaldo, estamos seguros de que podremos llevar la compañía al siguiente nivel, consolidándonos como líderes en el sector”, comentó David Conde, CEO de Coinscrap Finance.Con esta incorporación, Coinscrap Finance refuerza su compromiso de brindar soluciones financieras de vanguardia, alineándose a las necesidades de los usuarios y fortaleciendo su presencia en la región.

