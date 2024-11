EVERPRETTY מכריזה על הצלחה ב-GESS 2024 ותופיע בקרוב גם ב-BIG 5 Global

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

EVERPRETTY, יצרנית הרהיטים לבתי הספר המובילה בעולם, סיימה זה עתה את התצוגה שלה ב-GESS, דובאי. האירוע, שהתקיים בין ה-12 ל-14 בנובמבר 2024 במרכז הסחר העולמי של דובאי, היה לביתם של הספקות ​​ופתרונות חינוכיים גלובליים חדשניים.





EVERPRETTY היא אורחת תדירה ב-GESS

GESS ביססה את מעמדה כנקודת מוקד עבור החינוך במזרח התיכון. ומאז 2013, EVERPRETTY נמצאת ברשימת המציגים.

EVERPRETTY הרשימה את המשתתפים ב-GESS 2024 שוב כשהציגה מגוון חדשני של רהיטים חינוכיים שנועדו לשנות כיתות ומעונות.

בלב ההיצע של EVERPRETTY עומדת המחויבות לרווחת התלמידים ולמעורבות שלהם. הרהיטים מעוצבים עם מסגרות יציבות במיוחד כדי לתמוך ביציבה נכונה ולהגן על עמוד השדרה של התלמידים, בעוד סכמות צבעים שנבחרו בקפידה יוצרות סביבות מסבירות פנים המטפחות נוחות ולמידה.

התצוגה ב-GESS מדגישה רק חלק קטן מהיכולות של החברה כיצרנית רהיטים חינוכיים מובילה בעולם. עם מתקן ייצור עצום בשטח של 79,100 מ"ר ו-6 קווי ייצור חדישים, EVERPRETTY משלבת פרודוקטיביות יוצאת דופן עם עיצוב חדשני כדי לשרת לקוחות באופן גלובלי.

עשרות שנים של מומחיות חיזקו את המוניטין של EVERPRETTY בהיבטים של דיוק ואיכות, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים כגון אישורים מטעם ISO, SGS, TUV, CE ו-BV. שלא לדבר על שירותים עניינים במיוחד כגון עיצוב חופשי, תמיכת לקוחות 24/7 ומומחיות בסחר עולמי עם אפשרויות משלוח גמישות.

באופן כללי, הקבוצה מחויבת להפוך מרחבי למידה לסביבות חזותיות מעוררות השראה ופונקציונליות העונות גם על הדרישות המתפתחות של השוק העולמי.

התחנה הבאה: BIG 5 Global - יצרנית רהיטי חינוך בתערוכה בנייה?

לקראת סוף 2024 תתקיים תערוכת BIG 5 Global בין התאריכים 26-29 בנובמבר במרכז הסחר העולמי בדובאי, אולמות זעביל. בעוד האירוע מתמקד בעיקר בפיתוח עירוני ובנייה, הוא יכלול גם משתתף ייחודי - יצרנית רהיטי חינוך, EVERPRETTY.

EVERPRETTY גאה להציג לראשונה את פתרונות למוסדות חינוך, בתי החולים וריהוט המלון החדשניים שלה בביתן AR J214. זהו צעד מרגש בגישור על הפער בין עיצוב הרהיטים לבין האקוסיסטם של הבנייה. בואו לבקר את המשתתף המיוחד ב-BIG 5 Global!

