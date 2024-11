KFSHRC Medine'nin Sanal Klinikleri PX Kongresi'nde Ödül Kazandı

Taburcu sonrası sanal ziyaretler 2023'e göre %155 arttı

RİYAD, Suudi Arabistan, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medine'deki King Faisal Specialist Hospital ve Research Centre (KFSHRC), Riyad'da düzenlenen 2024 PX Kongresi'nde İnovatif Hasta Bakım Çözümleri Ödülü'yle onurlandırıldı.

KFSHRC Medine'nin Hemşirelik Hizmetleri birimi, 2023'e göre %155 artışla 2024 yılında 5.800'ün üzerinde taburcu sonrası sanal ziyaret gerçekleştirerek hedeflerini aştı ve Hemşire Yönetiminde Taburcu Sonrası Bakım Sanal Klinikleri ile bu ödüle hak kazandı. Bu klinikler, acil ve palyatif bakım hastaları dâhil olmak üzere farklı hasta gruplarını kapsayacak şekilde sürekli büyümektedir.

Üstelik bu programın başarısının ölçümünde hasta yoğunluğu ölçümleri ve kıl payı atlatılan olaylar yerine kurumsal temel performans göstergelerine (hastanede yatış süresi, 7 günde ve 30 günde tekrar yatış oranları ve plansız acil servis ziyaretleri üzerindeki olumlu etkileri dahil) geçilmiştir. Bu başarı, KFSHRC'nin hasta bakımında inovasyon konusundaki taahhüdünü gözler önüne sermektedir.

KFSHRC'nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Afrika'da birinci, dünya genelindeyse 20. sırada kendine yer bulması ve 2024 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekicidir. KFSHRC bunun yanında aynı yıl içinde Newsweek dergisi tarafından dünyanın en iyi 250 hastanesi arasında gösterilmiş ve 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dâhil edilmiştir. Daha fazla bilgi almak için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu duyuruya eşlik eden fotoğraflara şu adreslerden erişebilirsiniz:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd63fd0c-b893-4bee-83fe-4b147fa2a24a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5c2eddc-023d-421c-acaa-2288e53217bf

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.