Exterro remporte le prix « Overall eDiscovery Platform of the Year » lors de l’édition 2024 du programme LegalTech Breakthrough Awards

PORTLAND, Oregon, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc. , le premier fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données permettant aux professionnels du droit et de l’informatique de faire face aux défis complexes liés aux preuves électroniques, à la conformité en matière de confidentialité, à la gouvernance en matière de données, à l’investigation numérique et les réponses aux menaces en matière de cybersécurité, a annoncé ce jour avoir remporté le prix « Overall eDiscovery Platform of the Year » (plateforme globale de l’année en matière de preuves électroniques) dans le cadre de la 5e édition annuelle du programme LegalTech Breakthrough Awards organisé par LegalTech Breakthrough , une organisation indépendante de premier plan en matière de veille de marché qui évalue et récompense les entreprises, produits et services de technologie juridique les plus exceptionnels à travers le monde.

Exterro permet une gestion efficace des projets liés aux preuves électroniques à travers toutes les phases de l’EDRM (Electronic Discovery Reference Model), notamment la cartographie des données, la préservation de preuve, les entretiens avec les dépositaires, le recueil, l’évaluation précoce des cas, le traitement, l’analyse, la révision et la production. Exterro propose la seule plateforme de gestion des risques liés aux données du secteur ainsi qu’une suite logicielle qui permet aux organisations juridiques de gérer les preuves électroniques, la conformité en matière de confidentialité, la gouvernance en matière des données, l’investigation numérique et les opérations de réponse aux menaces en matière de cybersécurité. La plateforme intégrée prend en charge sans heurts toutes les phases de l’EDRM, de la gouvernance informationnelle à la production.

L’optimisation des processus et l’automatisation des flux de travail rationalisent les projets liés aux preuves électroniques, de la création à la clôture du dossier, tandis que l’aperçu précoce d’ESI permet aux équipes juridiques de prendre de meilleures décisions plus tôt. Exterro propose également des éléments de gouvernance en matière de données sous la forme de solutions d’investigation, de conservation et de suppression de données.

La préservation exhaustive de l’entreprise permet aux clients de prendre le contrôle de la préservation ESI tout en préservant les données en place. Les équipes juridiques peuvent tirer parti de l’automatisation, des flux de travail configurables et de l’IA afin de rationaliser l’émission, la surveillance et l’application des préservations de preuves. Les équipes peuvent également définir avec précision les cas, promouvoir la conformité et retrouver des informations grâce à des entretiens automatisés avec les clients. Plus de 160 connecteurs contribuent à l’identification des sources de données et à la préservation de ces données. En outre, la solution facilite la gestion des preuves électroniques grâce à sa fonctionnalité Request Management. De plus, la prise en charge et l’analyse du langage naturel sont disponibles via Exterro Assist, l’assistant alimenté par l’IA.

Exterro Review offre également des fonctionnalités d’IA, des vitesses d’ingestion accélérées et un stockage sécurisé à instance unique, afin que les équipes juridiques internes puissent collaborer avec des équipes de révision des documents internes ou externes. En stockant une seule copie de chaque fichier et en l’utilisant pour tous les cas, Exterro réduit les coûts de stockage, de traitement et de révision des documents. Grâce au stockage à instance unique, Review Vault d’Exterro conserve les privilèges et la confidentialité des produits pour tous les cas grâce à des désignations de catégorisation mondiales. Les équipes peuvent également bénéficier d’une révision quasi native des communications concernant les outils de collaboration et d’annexes modernes. Exterro Review permet la synthèse, la traduction, la transcription, la catégorisation intelligente des documents, et l’optimisation des flux de travail. Les tableaux de bord d’analyse permettent également aux utilisateurs de suivre les progrès et de communiquer entre les équipes externes et internes.

« Notre logiciel est utilisé par des milliers d’entreprises, d’agences gouvernementales et de cabinets d’avocats de premier plan dans le monde entier. Ce prix décerné par LegalTech Breakthrough renforce notre objectif et notre engagement continus pour l’innovation en matière d’applications possibles des technologies par les organisations juridiques afin de prendre le contrôle de processus liés aux preuves électroniques jusqu’à présent coûteux et risqués », a déclaré Bobby Balachandran, PDG d’Exterro. « De la préservation de preuves à la production de documents, nous sommes là pour vous épauler. Nous avons hâte de pouvoir mettre cette réussite à profit afin d’offrir aux équipes juridiques un plus grand contrôle et une visibilité exhaustive quant aux tâches critiques liées aux preuves électroniques dans l’ensemble des cas. »

La mission du programme annuel LegalTech Breakthrough Awards est de réaliser l’analyse et l’évaluation la plus exhaustive du secteur concernant les meilleures entreprises, solutions et les meilleurs produits technologiques dans l’industrie des technologies juridiques à ce jour. Cette année, le programme a donné lieu à des milliers de nominations provenant de plus de 12 pays différents à travers le monde.

« Exterro fournit aux responsables juridiques et informatiques des solutions technologiques puissantes pour gérer avec succès les risques complexes liés aux données. Les équipes juridiques doivent disposer de processus défendables et documentés pour la gestion des preuves électroniques, compte tenu de leur importance dans le processus juridique. Des processus reproductibles et défendables doivent s’appuyer sur une technologie acceptable aux yeux du système juridique, sans parler du rôle critique que joue la documentation », a déclaré Bryan Vaughn, Directeur général de LegalTech Breakthrough. « Exterro vous offre un contrôle des opérations liées aux preuves électroniques de A à Z, en gérant et en optimisant toutes les activités en un seul endroit. Les flux de travail reproductibles et configurables et les intégrations de grande envergure permettent une prise en charge des preuves électroniques efficace, sécurisée et défendable. Félicitations pour le prix Overall eDiscovery Platform of the Year ! »

À propos d’Exterro

Exterro propose la plateforme logicielle la plus complète pour la gestion des risques liés aux données. Les responsables juridiques et informatiques utilisent nos puissantes solutions technologiques pour faire face aux défis complexes en matière de preuves électroniques, de conformité en matière de confidentialité, de gouvernance des données, d’investigation numérique et de réponse aux menaces en matière de cybersécurité dans une plateforme unifiée. Notre logiciel est utilisé par des milliers d’entreprises, d’agences gouvernementales et de cabinets d’avocats de premier plan dans le monde entier.

À propos de LegalTech Breakthrough

Le programme LegalTech Breakthrough Awards, qui fait partie de l’une des principales plateformes de veille de marché et de reconnaissance en matière d’innovation et de leadership technologiques à l’échelle mondiale, LegalTech Breakthrough , a pour objectif d’honorer l’excellence dans le secteur des technologies, services, entreprises et produits juridiques. Le programme LegalTech Breakthrough Awards fournit un forum pour la reconnaissance du public en matière de réalisations des entreprises et solutions de LegalTech dans des catégories telles que la gestion de cas, les relations clients, les données et analyses, la documentation, la formation juridique, la gestion de cabinet, les preuves électroniques, et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site LegalTechBreakthrough.com

