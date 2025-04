העדשות הכפולות של C30 Dual מעניקות להורים יד מסייעת

הונג קונג, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

IMILAB, מובילה בטכנולוגיית בית חכם, תשיק את IMILAB C30 Dual ב-30 באפריל. עם עדשת מעקב כפולה וזיהוי מקומי מבוסס בינה מלאכותית, C30 Dual עוזרת להורים טריים ולבעלי חיות מחמד הזקוקים לתמיכה בעת שהם עוקבים אחר התינוקות וחיות המחמד שלהם.

צפייה ושיחות בשידור חי ברזולוציית 3K+3K

IMILAB C30 Dual מציעה שתי הזנות מעקב בשידור חי ברזולוציית 3K בעוד ששמע דו-כיווני מאפשר תקשורת בזמן אמת. בנוסף, יש צורך בפחות אור כדי להציג צילומים ברורים בצבע מלא, אפילו בלילה.

מעקב בזווית כפולה

ל-C30 Dual יש שתי עדשות עצמאיות, והן מאפשרות להורים לפקח על ילדים וחיות מחמד, גם אם הם נמצאים בכיוונים שונים. עם כיסוי של 360° וזום 6x, מצלמה זו לשימוש פנימי לוכדת כל פרט, כולל רגעים מקסימים ומצחיקים.

זיהוי בינה מלאכותית מקומי

קבלו התראות על פעילויות חשובות בעד שהן מזוהות בידי C30 Dual. זיהוי בינה מלאכותית מקומי כולל בני אדם, חיות מחמד, בכי תינוקות, אש ועשן (בטא). אין צורך במנוי מכיוון שזיהוי הבינה המלאכותית מעבד נתונים באופן מקומי.

חיבור לאפליקציה

האפליקציה Xiaomi/Mi Home היא האפליקציה המלאה שלכם ​​לגישה ל-C30 Dual מבלי שצריך להיות בבית.

אחסון צילומים גמיש

ניתן לאחסן צילומים מה-C30 Dual באופן מקומי בכרטיס MicroSD (עד 256 GB) ללא מנוי. לחלופין, אפשרות ענן מבוססת מנוי זמינה.

התקנה רב-תכליתית

התקינו את C30 Dual על שולחן או על התקרה למגוון טוב יותר של זוויות ראייה. זוהי גם המצלמה הפנימית הראשונה שלנו שתומכת ב-2.4GHz ו-5GHz באמצעות WiFi-6 למהירויות גבוהות יותר והשהיה נמוכה יותר.

עוזרים קוליים

C30 Dual תואם ל-Amazon Alexa ו-Google Assistant לשליטה קולית נוחה.

זמינות

ה-C30 Dual יהיה זמין ב-30 באפריל באמזון, imilabglobal.com ואליאקספרס.

אודות IMILAB

IMILAB, שנוסדה ב-2014, הוא מותג בית חכם המוקדש לשרת משפחות קטנות עם פתרונות אבטחה ביתיים גמישים בשיטת חבר והפעל המכסים חללים פנימיים וחיצוניים כאחד. IMILAB סיפקה למעלה מ-75 מיליון מוצרים לבתים ברחבי העולם באמצעות שותפויות חזקות עם שחקנות מוכרות כמו Mihome (חלק מהאקו סיסטם של Xiaomi AIoT) ו-Alyun (חלק חיוני באקו סיסטם של Alibaba AIoT). כשאנחנו ממשיכים לדחוף את גבולות החדשנות, המטרה שלנו היא להפוך את אבטחת הבית החכם לקלה ונגישה.

פרטי התקשרות: pr@imilab.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

