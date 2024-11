Cometa recauda una Serie A de $12M para revolucionar la administración escolar en América Latina

Gonzalo Gallardo, Andrés Benavides y Mateo Creamer

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, November 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Ciudad de México, Noviembre de 2024 – Cometa , la plataforma líder en optimización de ingresos para escuelas en América Latina, anunció hoy el exitoso cierre de una ronda de financiamiento Serie A de $12 millones, liderada por Reach Capital, con la participación de Acrew Capital, Kaszek Ventures, Homebrew y Latitud Ventures.Estos fondos permitirán a Cometa expandirse más allá de su enfoque principal en gestión de cobranzas, incorporando nuevas herramientas alineadas a maximizar los ingresos de las escuelas, lanzando dos productos adicionales como parte de su suite integral. Asimismo, la compañía busca fortalecer su presencia en el mercado, mientras más escuelas adoptan su plataforma para modernizar sus operaciones.Desde su fundación, Cometa ha experimentado un crecimiento sobresaliente, aumentando su tamaño 17 veces en los últimos 18 meses. Su plataforma ha demostrado ser efectiva al reducir la morosidad en el pago de colegiaturas en un 52%, con muchas instituciones logrando casi cero incumplimientos de pagos.En América Latina, la insuficiencia del sistema educativo público ha llevado a la clase media a preferir instituciones privadas para asegurar un mejor futuro para sus hijos. Sin embargo, la mayoría de las escuelas privadas en la región carecen de la infraestructura financiera y tecnológica necesaria para crecer. Más del 90% de las escuelas privadas en México son empresas familiares y, con frecuencia, enfrentan desafíos en la gestión financiera. Durante la pandemia, casi un tercio de estas escuelas se vieron obligadas a cerrar debido a la inestabilidad financiera.La misión de Cometa es abordar estas necesidades mediante la automatización de cobranzas, pagos y flujos de trabajo administrativos, permitiendo a las escuelas reinvertir en su oferta educativa y ofrecer educación de calidad a menor costo, alcanzando a más familias en toda América Latina."Dirigir una escuela privada no solo consiste en impartir educación; se trata de gestionar un negocio", dijo Andrés Benavides, CEO y cofundador de Cometa. "Al ayudar a las escuelas a optimizar sus ingresos, simplificar sus operaciones y enfocarse en su misión principal de educar a los estudiantes, hacemos que la educación de calidad sea más accesible para las familias en América Latina."Esteban Sosnik, socio de Reach Capital, compartió su opinión sobre la inversión: "Cometa está transformando la forma en que operan las escuelas privadas en América Latina al proporcionar herramientas modernas para abordar sus desafíos operativos y financieros más críticos. Nos entusiasma apoyarles mientras rediseñan el panorama educativo en la región."En los últimos dos años, Cometa ha colaborado estrechamente con las escuelas para comprender sus necesidades en cobranzas y en el amplio espectro de tareas administrativas. Los directores de escuelas, insatisfechos con sistemas obsoletos, solicitan nuevos módulos para agilizar sus operaciones, lo que representa una oportunidadsignificativa para que Cometa construya el sistema operativo de próxima generación para las escuelas en América Latina.Con una hoja de ruta ambiciosa, Cometa planea extender su plataforma más allá de la administración, ofreciendo herramientas que impulsen el crecimiento de estas organizaciones. Su tienda en línea integrada, por ejemplo, permite a las escuelas vender productos y servicios directamente a las familias, aumentando el control y la rentabilidad.A medida que Cometa escala, continúa enfocándose en su misión de transformar la educación privada mediante tecnología innovadora. Con un sólido respaldo financiero y una visión clara, Cometa está lista para convertirse en la plataforma esencial para los directivos escolares en América Latina.Acerca de CometaFundada en 2022 por Valeria Tapia, Mateo Creamer, Gonzalo Gallardo y Andrés Benavides, Cometa es una empresa fintech/edtech que ayuda a las escuelas privadas en América Latina a optimizar sus operaciones financieras y maximizar sus ingresos. Su plataforma todo-en-uno automatiza pagos, admisiones e informes financieros, permitiendo que las escuelas operen de manera más eficiente. A la fecha, Cometa ha recaudado un total de $17 millones y rápidamente se está consolidando como la solución preferida para los líderes escolares que buscan modernizar sus operaciones.

