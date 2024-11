OTC Markets Group 宣佈為全國市場體系 (NMS) 證券推出全新隔夜交易平台 MOON ATS

OTC Markets 現在透過 OTC Link 為交易所上市的 NMS 證券和場外權益證券提供隔夜交易時段

紐約, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一間供超過 12,000 種美國及環球證券在受規管金融市場交易的營運商,宣佈在完成證監會備案程序後正式推出 MOON ATS™。 MOON 將於隔夜交易時段為主要交易所上市的全國市場體系 (National Market System,簡稱 NMS) 證券提供交易服務,使 OTC Markets Group 成為首批讓經紀交易商訂戶能對場外權益和交易所上市的 NMS 證券進行隔夜交易的 ATS 營運商之一。

MOON 將為亞太地區投資者提供在當地日間時段買賣美國 NMS 證券的服務。 該平台亦將讓美國投資者能夠在深夜和清晨時份進行交易。 投資者將可於美國東岸時間週日至週四晚上 8 時正至凌晨 4 時正買賣合資格的 NMS 證券。 亞太地區的市場交易時段將為東八區時間 (UTC+8) 週一至週五上午 8 時正至下午 4 時正。

適逢投資者對以美元計價的環球證券和隔夜交易時段的需求與日俱增,OTC Overnight™ 和 MOON ATS 亦乘時推出。 這些平台提供的功能將大幅擴展環球市場的可及性、透明度和數據覆蓋範圍。 OTC Overnight 和 MOON ATS 標誌著公司服務的演進和隔夜交易的新里程碑,在經紀交易商尋求提升美國和環球投資者體驗的關鍵時刻推出。

OTC Markets 市場數據部的執行副總裁 Matt Fuchs 表示:「美國資本市場是金融世界的中心。 我們很高興能為環球投資者提供更多機遇,讓他們透過美國經紀交易商買賣各種股票。 我們相信,利用關鍵基礎設施,在一個增長潛力龐大的新市場中為客戶提供服務,我們將可帶來獨一無二的價值主張。」

如欲了解更多資訊,請瀏覽:https://www.otcmarkets.com/otc-link/moon-overnight 和 https://www.otcmarkets.com/market-data/moon-overnight。

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場營運商。 我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。 我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供了重要的市場基礎設施,經紀交易商可以藉此來促進交易。 我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更有效的途徑。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的另類交易系統,由 OTC Link LLC 營運,該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商,亦是證券投資者保護公司 (SIPC) 的成員。

傳媒查詢:

OTC Markets Group Inc.,+1 (212) 896-4428,media@otcmarkets.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.