OTC Markets Group, 국가시장시스템(NMS) 증권 대상으로 한 신규 야간 거래 플랫폼 MOON ATS 출시

뉴욕, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국 및 해외 증권 1만 2,000여 개가 거래되는 규제 금융시장 운영기관인 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM, OTC 마켓 그룹)가 미국 증권거래위원회(SEC) 신고 절차를 완료한 후 MOON ATS™ (이하 MOON)를 공식 출시한다고 발표했다. MOON을 통해 야간 시간대에도 주요 거래소에 상장된 국가시장시스템(NMS) 증권에 대한 액세스가 가능해져 브로커-딜러 가입자에게 OTC 주식과 거래소 상장 NMS 증권을 모두 야간 거래할 수 있는 기능을 제공하는 최초의 ATS 운영사 중 하나가 될 전망이다.

MOON을 통해 아시아 태평양권 투자자들은 현지 낮 시간대에 미국 NMS 증권에 대한 액세스가 가능해진다. 또한 미국 투자자들은 늦은 저녁과 이른 아침 시간에도 거래할 수 있는 기능을 얻게 된다. 적격 NMS 증권은 일요일부터 목요일까지 동부시간 기준 오후 8시부터 오전 4시까지 거래가 가능하다. 아시아 태평양 지역 시장 시간은 월요일부터 금요일, 오전 8시부터 오후 4시(UTC (협정세계시)+8)까지이다.

OTC Overnight™와 MOON ATS는 미국 달러로 가격이 책정된 글로벌 증권에 대한 수요가 증가하는 시기와 야간 시간대에 출시된다. 이 플랫폼은 전 세계 시장 접근성, 투명성, 데이터 범위를 크게 확장할 수 있는 기능을 제공한다. OTC Overnight와 MOON ATS는 브로커-딜러가 미국 및 글로벌 투자자의 경험 개선에 나선 중요한 순간에 출시되어 야간 거래의 새로운 이정표가 된 것은 물론 회사 서비스도 한층 진화되고 있음을 반영하고 있다.

OTC Markets의 시장 데이터 담당 수석 부사장 Matt Fuchs는 “미국 자본 시장은 금융 세계의 중심이다. 이제 글로벌 투자자들이 미국 브로커딜러를 통해 다양한 주식을 거래할 수 있는 더 많은 기회를 제공하게 되어 매우 기쁜 마음이다. 매우 핵심적인 필수 인프라를 활용해 상당한 성장이 예견되는 신규 시장에서 고객에게 서비스를 제공함으로써 고유한 가치 제안을 제공할 수 있다고 생각한다.”고 밝혔다.

보다 자세한 정보가 필요하다면 다음 사이트를 방문해 확인해 보세요 https://www.otcmarkets.com/otc-link/moon-overnight and https://www.otcmarkets.com/market-data/moon-overnight.

OTC Markets Group Inc. 소개

OTC Markets Group Inc. (OTC Markets Group Inc., OTCQX: OTCM)은 1만2000여 개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영하고 있다. OTC 마켓 그룹의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 3곳의 공적시장의 근간을 이루고 있다. OTC 마켓 그룹의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 당사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS며, FINRA 및 SEC에 등록된 중개사이자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.

