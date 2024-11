Asahi Group 啟動全球可持續發展倡議計劃：The Challenge 呼籲初創及擴展中企業推動淨零排放創新措施

東京, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. 宣佈啟動可持續發展平台,以 The Challenge (Environment) (環境挑戰倡議計劃) 揭開序幕 — 對初創及擴展中企業發出全球呼籲,以推進突破性的環境解決方案。 這項舉措符合 Asahi 在 2040 年之前實現整個價值鏈淨零排放的目標。

Asahi Group Holdings 可持續發展總監 Drahomira Mandikova 說:「Asahi 對可持續發展作出承諾,而 The Challenge 顯示出我們致力建立合作夥伴關係,推動具有影響力的變革。 透過與創新的初創公司合作,我們旨在加快推動更加可持續發展未來的進程。」

Asahi 將與舉世知名創業投資公司 Antler 旗下的企業創新部門 Antler Ibex 合作,善用本身在行業內的專長和 Antler 龐大的網絡,以推進創新的可持續發展解決方案。 Mandikova 補充:「我們已準備好與 Antler Ibex 合作,一起支持大膽創新的構思,朝著淨零排放的目標邁進。」

The Challenge (Environment) 誠邀世界各地的初創及擴展中企業應對關鍵的可持續發展主題,當中包括:

可持續農業及原材料

可再生能源及效益

可持續包裝及循環經濟

節約用水及效益

可持續交通運輸

可持續產品設計及市場模式

具有新影響力的商業模式



Asahi Beverages 旗下 Circular Ventures 的 Nathan Jackson 特別指出創業投資合作的重要性:「從初創及創投公司在可持續發展領域的創新水平中,我不斷獲得啟發。 The Challenge 允許我們將最佳的構思引入 Asahi,支持我們的可持續發展進程之餘,亦可協助初創公司擴展其解決方案。 讓我們攜手同心,締造有意義的影響。」

獲選的參加者將有機會:

與 Asahi 及其創投公司和業界領袖網絡建立策略合作夥伴關係

接觸或使用 Asahi 專屬的生態系統,包括專業知識、數據和專門工具

拓展潛在的商業合作夥伴關係,推動可持續創新



Antler 的全球合夥人 Baz Saidieh 對該項倡議精神作出呼應:「要解決全球面臨最艱鉅的挑戰,我們需要通力合作和大膽思維。 對於能夠透過我們的創新平台 Ibex 為 Asahi 的淨零排放進程給予支援,我們深感高興。 初創及擴展中企業的生態系統不僅是機遇,而且是取得成功的重要基礎。 偉大的事物從來不是個人獨力建立;而是依靠有能力突破界限的團隊攜手打造。」

到此報名 The Challenge (Environment) :https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

申請截止日期:2024 年 11 月 29 日 (星期五) 00:01 (格林威治標準時間)

關於 Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. 是一家全球知名的頂尖企業,主要提供多元化品牌的啤酒、酒精和非酒精類飲品以及食品。 公司的使命是兌現我們卓越的品味承諾,為生活帶來更多樂趣。 1889 年,集團於日本成立,一直致力為創新及品質作出承諾。 基於這種奉獻精神,我們匯集了來自世界各地的標誌性品牌及著名啤酒釀造廠的專長,當中包括擁有數百年豐富傳統的啤酒廠。 我們的策略成就了大量全球認可的品牌,當中包括優質啤酒如 Asahi Super Dry、Peroni Nastro Azzurro、Kozel、Pilsner Urquell 及 Grolsch。 「讓世界閃耀」 (“Make the world shine”) 這一口號,明確表達出 Asahi Group 致力建立人與人之間的聯繫,共同為可持續未來鋪設康莊大道。 通過這些聯繫,我們可於現在及未來為更光輝的世界作出貢獻。 Asahi 的主要業務遍及全球,尤其是日本、歐洲、大洋洲及東南亞等地,為世界各地的消費者提供超過 100 億公升的飲料,年度收益逾 27,000 億日圓。 Asahi Group Holdings 的總部位於日本,在東京證券交易所上市 (Prime Market: 2502.T) 。

聯絡人

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

關於 Antler Ibex

Ibex 為 Antler 旗下的企業創新部門,其成立目的是要成為特定產業的創新和投資平台。 透過促進與初創公司的合作,Ibex 致力協助企業改革技術開發方式。 通過 Ibex,企業可以更佳方式應對與增長相關的複雜難題,確保與初創公司的合作關係帶來可衡量和具影響力的成果。

Antler 是全球最活躍的早期投資者之一。 該公司在「零日」(‘Day Zero’) 投資方面處於領導地位,這是一種專注於在啟動前與創辦人合作的創業投資方式。 透過提供共同創辦人配對、深入商業模式驗證、初始資本、擴展支援及後續資金,Antler 有系統地消除了早期科技創業家的資本和網絡限制。 Antler 的足跡遍及 27 個城市,跨越全球最頂尖的科技生態系統,目前已對早期初創公司作出了 1,300 多項投資,其目標是 2030 年前支持超過 6,000 項投資。 欲了解更多關於 Ibex 的資訊,請查閱此處。

聯絡人

Rike Döpp Bergérus,環球傳訊部副總裁

rike@antler.co

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

