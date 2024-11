Asahi Group 启动全球可持续性倡议：The Challenge 呼吁初创企业和成长型企业响应推动净零创新

东京, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. 宣布推出可持续增长平台,启动 The Challenge (Environment),呼吁全球初创企业和成长型企业推出颠覆性的环境解决方案。 该倡议符合 Asahi 到 2040 年实现价值链净零的目标。

“Asahi 致力于可持续发展,The Challenge 反映了我们建立合作伙伴关系的决心,以推动有影响力的变革,”Asahi Group Holdings 首席可持续官 Drahomira Mandikova 表示。 “通过与创新的初创企业合作,我们旨在加快进度,创造更具可持续性的未来。”

Asahi 与全球知名风投公司 Antler 的企业创新部门 Antler Ibex 合作,将利用业界经验和 Antler 庞大的网络推进创新型可持续解决方案。 “我们已做好准备与 Antler Ibex 一起,为各种大胆的理念提供支持,让我们更接近净零的目标,”Mandikova 补充道。

The Challenge (Environment) 邀请世界各地初创企业和成长型企业应对主要的可持续发展主题,包括:

可持续农业和原材料

可再生能源和效率

可持续包装和循环经济

节水和效率

可持续运输

可持续产品设计和市场模式

新的影响力商业模式



Asahi Beverages Circular Ventures 部门的 Nathan Jackson 强调了风投合作的重要性:“初创企业和风投公司在可持续性领域的创新水平一直令我振奋。 通过 The Challenge,我们能够将最优秀的理念带到 Asahi,支持我们的可持续性征程,同时帮助初创企业扩展其解决方案。 我们能够一起为世界带来有意义的影响。”

选出的参与者将有机会:

与 Asahi 及其风投公司和业界龙头网络建立战略关系

获得 Asahi 自主产权的知识、数据和专项工具生态体系

发展潜在的商业合作伙伴关系,以推动可持续创新



Antler 全球合伙人 Baz Saidieh 响应了该倡议的精神:“要解决世界上最大的挑战,需要合作和大胆思维。 我们很高兴能够通过我们的创新平台 Ibex 支持 Asahi 的净零征程。 初创企业和成长型企业的生态体系不只是机会——也是成功的重要基础。 伟大成就从来不是靠个人单打独斗实现的;而是由共同推动极限的团队实现。”

在此处申请 The Challenge (Environment):https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

申请截止日期:格林威治时间 2024 年 11 月 29 日星期五 00:01

关于 Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. 是一家全球领先的企业,提供以啤酒、酒精及非酒精饮料、食品为核心的多元化品牌系列。 我们的使命是兑现美味承诺,为生活增添更多乐趣。 集团于 1889 年在日本创立,始终致力于创新和品质保障。 这一承诺汇聚了世界各地的标志性品牌和知名酿酒厂的专业技艺,其中不乏拥有数百年悠久历史的酿酒传统。 我们通过这一理念打造了一系列全球知名的品牌组合,包括优质啤酒,如 Asahi Super Dry、Peroni Nastro Azzurro、Kozel、Pilsner Urquell 和 Grolsch。 “Make the world shine” (“让世界闪耀”) 清晰表达了 Asahi Group 致力于在人与人之间建立联系,从而共同开创可持续未来的承诺。 通过这些联系,我们能够为今天和未来创造一个更加美好的世界。 我们在全球范围内,主要覆盖日本、欧洲、大洋洲和东南亚,每年向全球消费者提供超过 100 亿升的饮品,实现超过 2.7 万亿日元的年收入。 Asahi Group Holdings 总部位于日本,在东京股票交易所挂牌上市: (Prime Market: 2502.T) 。

联系人

Nathan Jackson,Circular Ventures,Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

关于 Antler Ibex

Ibex 是 Antler 的企业创新部门,旨在打造一个以特定行业为核心的创新与投资平台。 它旨在通过促进与初创企业的合作,帮助企业转变其技术开发方式。 通过 Ibex,企业可以更好地应对增长中的复杂挑战,确保与初创企业的合作能够带来可衡量且具有影响力的成果。

Antler 是全球最活跃的早期阶段投资者之一。 该公司在“零日”投资领域处于领先地位,这是一种专注于在创始人启动之前与其合作的风险投资方式。 Antler 通过提供联合创始人匹配、深入的商业模式验证、初始资本、扩展支持和后续融资,系统地消除了早期阶段技术创业者在资本和网络方面面对的制约。 Antler 在全球 27 个城市的主要技术生态系统中设有分支,已向超过 1300 家早期初创企业投资,目标是在 2030 年前支持超过 6000 家初创企业。 更多关于 Ibex 的信息请参见此处。

请联系

全球沟通部 VP Rike Döpp Bergérus

rike@antler.co

此公告随附的照片可在以下网址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

