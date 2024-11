Kumpulan Asahi Melancarkan Inisiatif Kemampanan Global: The Challenge Mengalu-alukan Syarikat Pemula dan yang Berkembang secara Berskala untuk Memacu Inovasi Sifar Bersih

TOKYO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. mengumumkan pelancaran Sustainability Growth Platform, dimulakan dengan The Challenge (Environment)—jemputan peringkat global untuk syarikat pemula dan yang berkembang secara berskala untuk memajukan penyelesaian alam sekitar yang inovatif. Inisiatif ini sejajar dengan matlamat Asahi untuk mencapai sifar bersih merentasi rantaian nilainya menjelang 2040.

"Asahi komited terhadap kemampanan dan The Challenge mencerminkan dedikasi kami untuk menjalin perkongsian yang memacu perubahan yang memberi kesan," kata Drahomira Mandikova, Ketua Pegawai Kelestarian di Asahi Group Holdings. "Melalui kerjasama dengan syarikat pemula yang inovatif, kami menyasarkan untuk mempercepatkan kemajuan ke arah masa depan yang lebih mampan."

Dengan kerjasama Antler Ibex, cabang inovasi korporat firma modal urus niaga Antler yang diiktiraf di peringkat global, Asahi akan memanfaatkan kepakaran industri dan rangkaian Antler yang luas untuk memajukan penyelesaian kemampanan yang inovatif. "Kami dan Antler Ibex bersama-sama bersedia untuk menyokong idea berani yang membawa kami lebih dekat kepada matlamat sifar bersih kami," tambah Mandikova.

The Challenge (Environment) menjemput syarikat pemula dan yang berkembang secara berskala di seluruh dunia untuk menangani tema kemampanan utama, termasuk:

Pertanian & Bahan Mentah Mampan

Tenaga & Kecekapan Boleh Diperbaharui

Pembungkusan & Ekonomi Pekeliling yang Mampan

Pemuliharaan & Kecekapan Air

Pengangkutan Mampan

Reka Bentuk Produk & Model Pasaran yang Mampan

Model Perniagaan Kesan Baharu



Nathan Jackson daripada Circular Ventures di Asahi Beverages, menyerlahkan kepentingan kerjasama usaha niaga: "Saya sentiasa berasa teruja dengan tahap inovasi yang ditunjukkan oleh syarikat pemula dan firma modal urus niaga dalam ruang kemapanan. The Challenge membolehkan kami membawa idea terbaik ke dalam Asahi, menyokong perjalanan kemampanan kami sambil membantu syarikat pemula meluaskan penyelesaiannya. Bersama-sama, kami boleh mencipta kesan yang bermakna."

Peserta terpilih akan berpeluang untuk:

Membina hubungan strategik dengan Asahi dan rangkaian firma modal urus niaga serta peneraju industri

Mengakses ekosistem proprietari kepakaran, data dan alatan khusus Asahi

Membangunkan perkongsian komersial yang berpotensi untuk memacu inovasi yang mampan



Baz Saidieh, Rakan Kongsi Global di Antler, juga mengakui semangat inisiatif tersebut: "Menyelesaikan cabaran terbesar dunia memerlukan kerjasama dan pemikiran yang berani. Kami sangat teruja untuk menyokong Asahi dalam perjalanan bersih-sifarnya melalui platform inovasi kami, Ibex. Ekosistem syarikat pemula dan yang berkembang secara berskala bukan sekadar peluang—ia adalah asas penting untuk kejayaan. Perkara yang hebat tidak terbina atas usaha seorang individu sahaja; ia dibina bersama-sama pasukan yang berganding bahu mengatasi halangan yang dihadapi."

Buat permohonan untuk menyertai The Challenge (Environment) di sini: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Tarikh Akhir Permohonan: 00:01 GMT, Jumaat, 29 November 2024

Perihal Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. ialah peneraju global yang menawarkan pelbagai koleksi jenama yang tertumpu kepada bir, alkohol dan minuman bukan alkohol serta makanan. Misi kami adalah memenuhi janji kami untuk menyampaikan cita rasa yang hebat dan menjadikan kehidupan lebih menyeronokkan. Ditubuhkan di Jepun pada tahun 1889, Kumpulan ini sentiasa komited terhadap inovasi dan kualiti. Dedikasi ini telah menghimpunkan jenama ikonik dan kepakaran kilang bir terkenal dari seluruh dunia, termasuk yang mempunyai warisan yang kaya selama berabad lamanya. Kemuncak daripada pendekatan kami ini ialah portfolio jenama yang diiktiraf di peringkat global termasuk bir premium seperti Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell dan Grolsch. "Make the world shine" menegaskan komitmen Kumpulan Asahi untuk membina hubungan dalam kalangan orang ramai dan dengan itu bersama-sama membuka jalan untuk masa depan yang mampan. Melalui hubungan ini, kami boleh menyumbang kepada dunia yang lebih baik, pada hari ini dan pada masa hadapan. Dengan kehadiran di peringkat global terutamanya di Jepun, Eropah, Oceania dan Asia Tenggara, kami menyediakan lebih 10 bilion liter minuman kepada pengguna di seluruh dunia dan menjana pendapatan lebih JPY 2.7 trilion setiap tahun. Asahi Group Holdings beribu pejabat di Jepun dan tersenarai pada Bursa Saham Tokyo (Pasaran Perdana: 2502.T).

Hubungi

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

Perihal Antler Ibex

Ibex, cabang inovasi korporat Antler, direka bentuk sebagai platform inovasi dan pelaburan khusus sektor. Syarikat ini bertujuan untuk membantu syarikat korporat mengubah pendekatannya terhadap pembangunan teknologi dengan memupuk kerjasama dengan syarikat pemula. Melalui Ibex, syarikat korporat boleh menavigasi kerumitan pertumbuhan dengan lebih baik, memastikan perkongsiannya dengan syarikat pemula membawa kepada hasil yang boleh diukur dan memberi kesan.

Antler merupakan salah satu pelabur peringkat awal yang paling aktif di seluruh dunia. Firma tersebut menerajui pelaburan 'Day Zero', pendekatan kepada modal urus niaga yang tertumpu kepada perkongsian dengan pengasas sebelum pelancaran. Antler secara sistematik menghapuskan modal dan kekangan rangkaian untuk usahawan teknologi peringkat awal dengan menyediakan padanan pengasas bersama, pengesahan model perniagaan yang mendalam, modal permulaan, sokongan pengembangan dan pembiayaan susulan. Antler mempunyai cawangan di 27 bandar merentasi kebanyakan ekosistem teknologi terkemuka di seluruh dunia dan telah membuat lebih daripada 1,300 pelaburan dalam syarikat pemula peringkat awal, dengan matlamat untuk menyokong lebih daripada 6,000 syarikat pemula menjelang 2030. Untuk maklumat lanjut tentang Ibex, sila lihat di sini.

Hubungi

Rike Döpp Bergérus, VP of Global Communications

rike@antler.co

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.