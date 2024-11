Policía del Capitolio del Estado da la bienvenida a nuevo Jefe

El secretario del Departamento de Seguridad Pública de NC (NCDPS), Eddie M. Buffaloe Jr., anunció hoy el nombramiento de Terry Green como nuevo Jefe de la Policía del Capitolio del Estado. Green, un veterano profesional de las fuerzas del orden público, cuenta con casi 35 años de experiencia; durante los últimos cinco años, se ha desempeñado como Subjefe del Depto. NCDPS.

"En el curso de los últimos cinco años, Terry Green se ha ganado la confianza y el respeto del personal de NCDPS; durante eventos especiales, él ha cubierto turnos de trabajo en fines de semana y también jornadas de horas tardías, junto al resto del personal", dijo el secretario Buffaloe. "Su espíritu de colaboración y su disposición para trabajar junto con nuestros aliados locales, estatales y federales es especialmente valioso; le doy la bienvenida a mi equipo de liderazgo en su nuevo cargo".

Antes de formar parte de la Policía del Capitolio del Estado, Green prestó su servicio en la Oficina del Alguacil del Condado Wake, ascendiendo en rangos a Sargento, Teniente, Capitán y Mayor; finalmente se retiró como Jefe de Personal. Además de sus muchos años de servicio en las fuerzas del orden, Green se retiró de las Reservas del Ejército de los EEUU, bajo el rango de Sargento Mayor.

Green posee una licenciatura en justicia penal; también se graduó del Programa de Gestión de Oficiales Administrativos, por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, así como del Programa de Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo, de la Escuela Comercial Kenan-Flager , de la Universidad UNC.

